L’histoire de famille du Mandy’s

La réputation des salades du Mandy’s n’est plus à faire. Aussi est-il facile d’oublier que tout a commencé derrière un minuscule comptoir caché au fond d’une boutique de vêtements à Westmount. Les deux sœurs qui ont fondé l’entreprise, Mandy et Rebecca Wolfe, viennent de sortir un livre de recettes qui regroupe plusieurs de leurs salades et d’autres mets, mais qui leur permet du même coup de raconter leur histoire et de revenir sur le chemin parcouru. Nous les avons rencontrées lors d’une chaude journée d’été.