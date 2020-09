Des nouvelles de la famille Toqué !

Ouvrir ou attendre ? Telle est la question que se posent encore bien des établissements alors que l’avenir de la restauration reste incertain. Normand Laprise, lui, a décidé de jouer de prudence avec les restaurants de la famille Toqué !. « On est devant l’inconnu et personnellement, je suis inquiet pour la restauration à Montréal lorsque viendra l’automne et qu’on ne pourra plus compter sur les terrasses. J’espère me tromper ! », lance-t-il, lucide.