La prudence est de mise du côté de la famille Toqué ! pour la réouverture des établissements, mais le Beau Mont et son équipe continuent de proposer un service d’épicerie et de plats à emporter.

Ouvrir ou attendre ? Telle est la question que se posent encore bien des établissements alors que l’avenir de la restauration reste incertain. Normand Laprise, lui, a décidé de jouer de prudence avec les restaurants de la famille Toqué !. « On est devant l’inconnu et personnellement, je suis inquiet pour la restauration à Montréal lorsque viendra l’automne et qu’on ne pourra plus compter sur les terrasses. J’espère me tromper ! », lance-t-il, lucide.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Depuis la semaine dernière, la Brasserie T ! du DIX30 est devenue le premier restaurant du groupe à accueillir de nouveau la clientèle à sa table. Une terrasse a été aménagée et la réponse de la clientèle est bonne. « On se donne un mois pour voir comment cela se passe et après on ouvre le Beau Mont, si tout va bien. Idéalement, on ouvrirait ensuite Toqué !, à la mi-septembre », prévoit le chef, qui préfère attendre de voir les travailleurs — et idéalement, les spectacles — revenir au centre-ville avant de prendre la décision d’ouvrir de nouveau la Brasserie T ! du Quartier des spectacles et le comptoir Burger T ! au Time Out Market Montréal.

En attendant, Beau Mont reste toujours le point de chute du groupe, alors que c’est là que les activités se sont concentrées le printemps dernier. « Durant la pandémie, l’offre de comptoir et épicerie que nous avons développée au Beau Mont nous a permis de garder la tête hors de l’eau et de ne pas laisser tomber les petits producteurs avec qui je travaille, qui souvent produisent seulement pour nous », explique le chef, qui met en ce moment sur pied une boutique en ligne avec livraison, tandis que les clients peuvent toujours se rendre sur place afin de faire le plein de produits maraîchers et alimentaires d’ici, de plats cuisinés (ensemble d’huîtres pour l’apéro, pâté au saumon, ratatouille…) et de produits d’épicerie d’exception pour la maison comme des côtes de bœuf vieillies, des saucisses maison ou du gravlax de saumon.

