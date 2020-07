La saison des fruits gorgés de soleil, des légumes croquants, des fruits de mer ultrafrais et des produits forestiers méconnus bat son plein au Québec.

Ève Dumas

La Presse

Le restaurant Manitoba rouvre sa salle à manger pour les célébrer, avec deux services par soir, du vendredi au dimanche.

Il n’y a que 16 places par service et il faut réserver puis payer son repas (d’une cinquantaine de dollars par personne) d’avance.

Les « no shows » ne sont pas une option en cette période plus éprouvante que jamais pour la restauration et le Manitoba a décidé de s’assurer que les clients honorent leur réservation, comme s’ils allaient au théâtre ou au concert.

Une fois sur place, les petits plats de Simon Mathys et de son équipe vous rappelleront à quel point il est bon et inspirant de manger de la cuisine de chef. Les boissons se commandent sur place.

271, rue Saint-Zotique Ouest, Montréal. 514-270-8000

