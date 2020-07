Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs du groupe Joe Beef : depuis mercredi dernier, le Joe Beef et le Liverpool House sont de nouveau en action, avec des places très limitées (à l’intérieur et sur leurs terrasses respectives), alors que la terrasse du Vin Papillon, elle, accueille les clients selon le principe du premier arrivé, premier servi, sans réservation, avec un joli menu de saison tout en fraîcheur.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Tous les endroits sont ouverts du mercredi au dimanche et offrent aussi l’option à emporter. Rencontré il y a quelques semaines, le nouveau chef exécutif de l’endroit, Gabriel Drapeau (qui succède à Marc-Olivier Frappier), disait espérer avoir l’autorisation de l’arrondissement afin de pouvoir investir la charmante ruelle et l’espace vert à l’arrière des restaurants, tous situés les uns à côté des autres sur la rue Notre-Dame Ouest. Une première étape a été franchie, alors que l’arrondissement a accepté d’y installer plusieurs tables à pique-nique, dont tout un chacun peut profiter pour casser la croûte. « Il y a tellement une magie dans le “back alley” et c’était un rêve qu’on caressait depuis plusieurs années », explique celui qui évolue dans le groupe Joe Beef depuis sept ans. Les restaurateurs ont fait une demande de permis de terrasse et d’alcool, afin de pouvoir y proposer le service aux tables, et croisent les doigts pour que ce dernier soit délivré rapidement. Un dossier à suivre ! Pour réserver au Joe Beef, au Liverpool House (ainsi qu’au McKinernan, également rouvert), on se rend sur la plateforme Resy, ou on appelle dès 14 h, du mercredi au dimanche. Des places de dernière minute seront également disponibles par l'entremise de l’application DINR.

Consultez le site du groupe Joe Beef