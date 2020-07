La fin de l’année 2019 et le début de 2020 ont été marqués par l’ouverture, coup sur coup, de trois foires alimentaires d’envergure : le Central, dans le Quartier des spectacles, le Time Out Market Montréal, dans le Centre Eaton, puis le Cathcart Restaurants et Biergarten, sous le pavillon de verre de Place Ville Marie. Des endroits qui ont tous dû se résoudre à fermer leurs portes depuis mars dernier.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Alors que le déconfinement s’amorce progressivement, ces trois aires de restauration qui offrent un beau panorama de la culture gastronomique montréalaise ont annoncé leur ouverture prochaine.

C’est le Cathcart qui ouvrira le bal le 6 juillet, avec un vaste jardin central reconfiguré pour respecter les mesures d’hygiène et une offre centralisée, regroupée dans une même cuisine centrale. On pourra désormais commander sans contact avec l’application Le Cathcart, ou directement au nouveau comptoir Cathcart. L’ouverture sera graduelle ; pour l’instant, on pourra y déguster les plats sélectionnés des Uniburger, Chikin, Karma Poké, Dirty Greens et Brasserie Mirabel.

Le Time Out Market Montréal suivra le 8 juillet, avec le grand espace de 40 000 pi2 repensé intégrant notamment des cloisons en plexiglas aux comptoirs et aux tables et la possibilité de commander sans contact avec la nouvelle application. La première vague d’ouverture comptera six comptoirs (Marusan, Red Tiger Cantine, Paul Toussaint, Il Miglio, Moleskine, Romados), alors que les bars à vin, bière, cocktails et mocktails seront aussi en fonction. À noter qu’il sera aussi possible de se faire livrer des plats par DoorDash.

Quant au Central, la réouverture est prévue un peu plus tard, le 16 juillet. La plupart des comptoirs alimentaires devraient alors être ouverts et, pour la première fois, l’endroit ouvrira complètement ses grandes portes vitrées, donnant un accès direct sur l’extérieur.

