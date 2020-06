Michele Forgione, Mirko D’Agata, Sarah Laporta et Stefano Faita ont créé la pizza « Collective ».

Quatre pizzerias montréalaises bien connues, la NO.900, GEMA, Vesta et Morso, combinent leurs forces et lancent La Collective, une pizza locale et solidaire qui veut venir en aide aux travailleurs de la restauration.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

En effet, pour chaque pizza Collective vendue dans un de ces établissements, 3 $ seront versés au Fonds de secours aux travailleurs de la restauration de Montréal.

La pizza est également cuisinée à partir de produits locaux : le pepperoni maison de GEMA, tomates confites, cheddar vieilli de la fromagerie Riviera, saucisse italienne au pollen de fenouil...

Bon appétit !

> Consultez le site de NO.900

> Consultez le site de GEMA

> Consultez le site de Vesta

> Consultez le site de Morso

> Consultez le site du Fonds de secours aux travailleurs de la restauration de Montréal