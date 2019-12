Un changement de décennie, ça se fête ! Et ça se célèbre beaucoup mieux avec de bons petits plats mitonnés par des chefs de talent.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Nos suggestions pour dire adieu à 2019 le sourire aux lèvres et la fourchette à la bouche !

Auberge Saint-Gabriel

L’Auberge Saint-Gabriel propose toujours des concepts élaborés et inspirants pour les grands événements ponctuant l’année. Pour clore 2019, l’endroit a pensé une soirée sous le thème Le Refuge 87, alors que l’établissement se transforme en chalet perdu dans les montagnes, un espace réconfortant où se déconnecter du monde extérieur.

Dès 19 h, un parcours gourmand régalera les fins palais avec plusieurs « tables de l’abondance » (produits de la mer sur glace, station pâtes fraîches, viandes sur feu de bois, légumes à la broche, foie gras au torchon…).

Prix : 125 $ (accès à la soirée compris).

Restaurant Champlain du Château Frontenac

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK À Québec, Stéphane Modat organise une soirée qui s’annonce exceptionnelle au restaurant Champlain du Château Frontenac.

Au fil d’un repas 10 services hautement créatif, le chef offrira une rétrospective de ses voyages et de ses découvertes du terroir d’ici, en mettant à l’honneur des produits locaux comme la fraise des champs de Gaspésie ou l’esturgeon du lac Saint-Louis.

Prix : 499 $ par adulte (accord vins compris), 299 $ par enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Hélicoptère

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Dans Hochelaga-Maisonneuve, le restaurant Hélicoptère propose une soirée en deux temps : on peut y manger tôt, dès 17 h 30, pour le premier service, avant d’aller faire la fête, ou alors s’y rendre plus tard, à partir de 20 h 30, pour clore la décennie dans l’établissement.

Dans tous les cas, on s’y régalera d’un menu dégustation 10 services axé sur les produits locaux et incluant des plats signature de l’endroit, avec beaucoup d’inventivité dans l’assiette.

Prix : 110 $, ce qui comprend un verre de bulles ; ajoutez 65 $ pour l’accord vin.

Joséphine

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Amoureux des produits de la mer, réservez votre place au sympa Joséphine, sur le Plateau.

L’établissement y propose pour accueillir le Nouvel An un six services qu’on promet « décadent », avec poissons et fruits de mer à l’honneur comme la palourde ou l’oursin, apprêtés par le chef Simon Leblanc. Régal à l’horizon !

Prix : 80 $ (service débutant à 20 h 30, verre de bulles sur les coups de minuit inclus), ajoutez 75 $ ou 95 $ pour l’accord vins.

Boating Club

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Petit clin d’œil à l’année qui arrive, le Boating Club, à Laval, propose une soirée sous le signe de « La folie de l’année 20 », le 31 décembre.

On réserve entre 17 h et 22 h pour goûter au menu sept services sous le signe de la décadence (queue de homard rôtie avec joue de bœuf braisée et chanterelles, pétoncles poêlés et cake aux crevettes…), qui inclut un service de bulles. Dès 22 h, le « party lève » et l’endroit ouvre ses portes, sans frais, à tous ceux qui veulent célébrer.

Prix : 100 $, option végé également offerte.

Arvi

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Envie de vous attabler au meilleur nouveau restaurant au pays en 2019 (du moins, selon le magazine enRoute) ? Vous avez de la chance : il reste quelques places à l’Arvi, à Québec, pour un souper du jour de l’An qui promet de vous époustoufler.

Le chef Julien Masia y a mitonné un menu comprenant des bouchées et cinq services, chacun accompagné d’un jus d’exception, qui reflète toute la créativité de la cuisine de cet établissement qu’il faut absolument découvrir.

Prix : 380 $ (alcool inclus, taxes et services en sus).