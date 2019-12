La nouvelle est tombée la semaine dernière : après plus de sept ans de tacos et de soirées animées, le restaurant Maïs, dans le Mile End, a annoncé sa fermeture.

Mais l'aventure est loin de se terminer dans ce local pour le chef William Cody et ses partenaires Peter et Susan Popovic ; ces derniers s'associent avec le sommelier et maître d'hôtel William Saulnier (Hoogan et Beaufort, Pineau) et proposeront en 2020 un tout nouveau concept entre les murs du Maïs.

En effet, après avoir travaillé ensemble pendant deux étés au Parasol, le concept pop-up du Maïs, les deux William ont eu envie de s'inspirer du concept du restaurant éphémère pour créer un nouvel établissement.

« Le Parasol, c'est vraiment le style de cuisine qui anime William ; le but, c'est de s'en inspirer pour proposer un menu plus créatif, mettant en valeur des ingrédients frais, saisonniers, beaucoup de légumes... », énumère William Saulnier, qui offrira de son côté une carte de vins naturels faciles à boire.

Les derniers services du Maïs auront lieu samedi soir ainsi que les 27 et 28 décembre ; ensuite, le local sera fermé pour rénovation, puis le nouveau concept devrait voir le jour au printemps.

Quant au Parasol, n'ayez crainte, il sera de retour au poste l'été prochain !

> Consultez le site du restaurant Maïs : http://restaurantmais.com/