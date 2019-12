Depuis son arrivée discrète à la barre du restaurant de l’Hôtel Le St-James, le printemps dernier, le chef Éric Gonzalez a été bien occupé à repenser le menu et à mettre sur pied une équipe solide en cuisine.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Il lance officiellement son premier menu signature pour l’heure du lunch, alors que l’endroit, autrefois appelé XO Le Restaurant, a été renommé simplement James le Restaurant.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Éric Gonzalez propose son premier menu signature pour le lunch depuis quelques jours au James le Restaurant.

Un changement qui en annonce d’autres, car la salle du restaurant, au style opulent mais quelque peu suranné, devrait connaître des modifications majeures en 2020. Entre-temps, on s’y rend pour goûter aux créations très réussies du chef, qui semble bien inspiré ces temps-ci.

Tout ce que nous avons goûté au menu du lunch était exemplaire, avec des jeux autour des textures, la mise en valeur de produits locaux et des créations dans l’air du temps, dont des plats légers mettant à l’honneur le végétal, comme de moelleux falafels de lentilles.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’agneau deux façons : côtelettes grillées sur l’os et tortellinis maison au collier d’agneau braisé, le tout accompagné de tomates séchées au four et d’aubergines confites.

Nos favoris : la burrata, qui se présente dans son nuage d’espuma avec pleurotes marinés, courges et noisettes, et l’agneau du Québec, présenté de deux façons – en côtelettes grillées sur os et en collier braisé, qu’on retrouve dans de savoureux tortellinis faits maison, le tout présenté avec tomates séchées au four et aubergines confites.

Une adresse à remettre sur votre liste ! P.-S. : l’endroit offrira un menu de Noël cinq services les 24 et 25 décembre, ainsi qu’un brunch gastronomique les 25 décembre et 1er janvier.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le menu propose des options végétariennes, dont ces moelleux falafels de lentilles servis avec légumes, noix de cajou et sauce tzatziki.

355, rue Saint-Jacques, Montréal

> Consultez le site de l’Hôtel Le St-James : https://hotellestjames.com/fr/