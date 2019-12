Beba : l’Argentine à Verdun

« Comment décrirais-tu cette cuisine ? » On vient d’arriver chez Beba, Noël et un mois de décembre remplis de fêtes se profilent à l’horizon, l’hiver bien frisquet est manifestement arrivé, et on regarde le menu. La personne qui m’accompagne me pose une colle. J’ignore comment décrire ce que je lis.