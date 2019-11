Après avoir vu passer en ses murs le Ê.A.T., puis le concept éphémère Nom Nom, voici que le restaurant de l’hôtel W Montréal change encore de peau. Est-ce que cette fois sera la bonne ?

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

C’est ce que croit fermement l’équipe en place, puisque le W a repris le contrôle de son espace restaurant, autrefois géré par une tierce partie.

Les choses ont été faites dans les règles de l’art : voilà plusieurs mois que le nouveau chef exécutif, Joris Larigaldie (restaurant XVI XVI, Groupe Europea, Auberge Ripplecove), peaufine le nouveau concept du restaurant avec son équipe.

PHOTO FOURNIE PAR TBSP. Le menu propose une cuisine italienne moderne concoctée avec des ingrédients d’ici.

Nommé Tbsp., l’endroit, ouvert officiellement jeudi dernier, met de l’avant une cuisine d’inspiration italienne ancrée dans la modernité et célébrant les produits frais d’ici.

Comprendre gnocchis au canard effiloché, poulpe grillé et sa sauce vierge, pappardelles à la truffe noire et morille…

« On ne voulait pas faire un restaurant italien classique, mais mettre de l’avant la cuisine italienne moderne, tout en mettant de l’avant les produits du Québec », détaille le chef, montrant du même geste son sel de mer parfumé au yuzu du Québec.

PHOTO FOURNIE PAR TBSP. L’espace a été complètement repensé par Sid Lee et s’inspire du Vieux-Port et du canal de Lachine.

L’espace, pensé par Sid Lee, est méconnaissable et franchement réussi. Le Vieux-Port et le canal de Lachine ont servi d’inspiration au décor qui se décline en tons de bleu, mariés à des matériaux comme le bois et le marbre.

À (re)découvrir, pour le petit-déjeuner, le lunch ou le souper.

901, square Victoria, Montréal

> Consultez la page du restaurant : https://www.facebook.com/Tbsp.Restaurant/