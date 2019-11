Les aficionados de (l’excellent) houmous du Birona, petit troquet boulevard Saint-Laurent, peuvent désormais avoir leur « fix » au centre-ville, à la nouvelle adresse de l’établissement, qui s’est installé à l’intérieur des Cours Mont-Royal (niveau rue) il y a environ un mois.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Les deux propriétaires, le chef Aron Biron et Alon Sider, y proposent ici une carte légèrement différente mettant à l’honneur la cuisine méditerranéenne et du Moyen-Orient, avec un grand choix de propositions végétariennes et végétaliennes.

Pensez falafels, pita shawarma, shakshuka, chou-fleur entier et, évidemment, plusieurs variations autour de l’onctueuse tartinade à base de pois chiches et de tahini.

Tout est frais fait du jour, et les clients, pressés ou pas, peuvent s’y approvisionner de 9 h à 19 h en café, smoothies frais et petites douceurs — dont le sublime brownie au tahini.

