Pas de doute, il y a de plus en plus de choix pour ceux qui veulent manger végétalien à Montréal. Un des chouettes ajouts récents est l’Umami Ramen, qui a remplacé le feu Ballpark, angle Clark et Beaubien, un restaurant mené par l’ancien propriétaire du Ballpark, Dominic St-Laurent, en association avec Cédric Charron, idéateur du projet.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Ici, on est vraiment dans une ambiance à la japonaise et plusieurs types de ramen, tsukemen (des nouilles froides à tremper dans un bol de bouillon) et petits plats typiques des izakayas (edamames, karaage, okonomiyaki, aubergine agebitashi…) sont au menu.

PHOTO GUILLAUME BISSON, TIRÉE DE FACEBOOK L’Umami Ramen est situé dans l’ancien local du Ballpark, qui a été joliment réaménagé.

Or, aucun produit d’origine animale n’entre dans la composition de plats proposés ici. L’endroit se démarque notamment avec sa machine à nouilles importée du Japon, qui lui permet de les fabriquer à partir de blé biologique canadien, et propose également du tofu maison.

L’offre à boire est particulièrement probante, des sakés au whisky japonais, en passant par une belle sélection de cocktails et de vins en importation privée.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Le nouveau restaurant Umami Ramen propose des plats entièrement véganes.

À essayer pour le lunch, façon ramen, ou en soirée, pour la portion izakaya.

6660, rue Clark, Montréal

https://umamiramenmtl.com/