Le premier Café Pista tenait sur trois roues. Maxime Richard devait moudre ses grains en pédalant. En 2016, il a ouvert un lumineux espace rue Beaubien Est avec deux associés, Julien Charmillot et Alexandre Séguin.

Ève Dumas

La Presse

Et voilà que Pista s’installe boulevard Saint-Laurent, dans le Quartier des spectacles. Pour ce projet, le trio fait équipe avec le restaurateur en série David Schmidt, copropriétaire (entre autres) du Bar Pamplemousse voisin.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

De jour, le Pista nouveau propose une expérience gustative semblable à celle du café de la rue Beaubien : excellentes viennoiseries et pâtisseries, plats simples, sains et savoureux comme des tartines et des bols garnis, et, bien entendu, toute la déclinaison des boissons caféinées, préparées avec les grains torréfiés par Alexandre.

Un atelier de torréfaction Pista se prépare d’ailleurs dans Rosemont, et comprendra lui aussi un café. « Pour nos employés, qui veulent rester dans l’entreprise, mais continuer de s’épanouir, et pour continuer de torréfier du café de qualité, on n’a pas vraiment le choix de grandir », explique Maxime Richard.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

Ce qui distingue la nouvelle adresse du centre-ville des autres, outre son apparence bien différente, c’est qu’elle possédera un permis d’alcool et aura pour fonction d’accueillir les groupes privés en soirée. Le café ferme ses portes à 17 h et se met en mode lancement de livre, party de bureau, anniversaire ou autre occasion festive. Le vaste espace s’y prête bien.

La nourriture pourra provenir de la cuisine du Pista ou, pour une réception plus élaborée, de celle du Pamplemousse, où le chef Pelo Tsavoussis prépare des plats aux influences très diverses, allant des Bahamas à l’Inde, en passant par la Thaïlande et la Jamaïque.

1587, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Consultez le site du Café Pista : https://cafepista.com/