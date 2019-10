C’est toujours un palmarès suivi avec intérêt par les foodies d’un océan à l’autre : celui des meilleurs nouveaux restaurants au Canada du magazine enRoute.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Mercredi soir, à Toronto, c’est le restaurant Arvi, situé à Limoilou, à Québec, qui a raflé les grands honneurs, mettant à nouveau la Vieille capitale sur la carte gastronomique, après le Battuto, qui avait remporté le même titre, en 2017.

Projet du chef Julien Masia (Bistro B, Le Cercle), l’Arvi a pris le pari de sortir des sentiers battus en proposant un concept où la cuisine est installée au centre de la salle à manger, et où les rôles traditionnels en salle sont revisités. « Une pièce de théâtre immersif […] À la chute, on veut tous les ovationner debout », écrit le magazine.

Malgré une belle présence dans la liste des 35 finalistes avec sept établissements, dont plusieurs grosses pointures (Monarque, Beau Mont, Alma, Le Petit Mousso…), un seul restaurant montréalais figure au top 10, soit le Pastel, en 8e position, dont le magazine vante le « mélange orchestré de sophistication et de ludisme artistique ».

PHOTO MAUDE CHAUVIN, LA PRESSE CANADIENNE La brigade du restaurant Arvi : Marie-Laurence Gagnon, Cédrick Michaud, Julien Masia, Guillaume Éthier et Guillaume Bombardier.

Ceci dit, Montréal se démarque aussi par la bande via le restaurant de cuisine française Dreyfus, à Toronto (6e), qui a des racines montréalaises puisque ses propriétaires, Zach Kolomeir et Carmelina Imola, se sont rencontrés au Liverpool House.

Autrement, ce palmarès se démarque en récompensant des établissements hors des grands centres urbains, comme le Pluvio Restaurant + Rooms (4e position) à Ucluelet, une petite municipalité de l’île de Vancouver, pas très loin de Tofino, le Wayfarer Oyster House (7e) à Whitehorse et le Dispatch (9e) à St. Catharines, près de Niagara Falls.

Toronto tire bien son épingle du jeu avec trois mentions au total ; en plus du Dreyfus, le Donna’s (3e) et le Ten (10e) se classent au palmarès. Dans l’Ouest, le Como Taperia, à Vancouver, se classe en deuxième position, et le Nowhere* A Restaurant, à Victoria, en cinquième.

Consultez la liste des meilleurs nouveaux restaurants au Canada d’enRoute : https://enroute.aircanada.com/canadas-best-new-restaurants/fr