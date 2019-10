Boire un bon café n’est plus un défi à Montréal, où le talent pour bien servir le cappuccino ou manier le filtre est maintenant largement partagé. Mais il est parfois plus difficile de trouver le café parfait où l’on sait non seulement bien tasser un ristretto, mais aussi servir d’impeccables viennoiseries ou autres sandwichs, le tout dans un environnement chouette. Voici quelques-uns de mes préférés.

Marie-Claude Lortie

La Presse

Café Pistache de Saint-Lambert

563, avenue Victoria, Saint-Lambert

Ici, c’est la parfaite combinaison entre du très bon café, d’excellentes viennoiseries, un décor vraiment soigné — l’un des propriétaires est architecte — et même du très bon shopping. Il y a en effet dans ce café une boutique, où l’on vend des objets triés sur le volet, parfaits pour faire des cadeaux ou se faire plaisir. Horloges, bougies, sacs : le tout d’un goût exquis. J’adore aussi les fauteuils Adirondack sur le patio, devant le café, où on laisse quelques couvertures pour prendre un café au soleil même quand il commence à faire frisquet.

Consultez le site du Café Pistache : http://www.pistachecafe.com/

Café Paquebot du Vieux-Montréal

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Le Café Paquebot, boulevard Saint-Laurent

520, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Pas besoin d’aller loin de la salle de rédaction pour trouver un de mes cafés préférés, le Paquebot, troisième établissement de cette petite chaîne franchement intéressante installée aussi rue Bélanger et avenue du Mont-Royal Ouest depuis quelques années. Dans ce petit espace niché entre le palais de justice, le McDo et La Presse, juste à l’entrée du Vieux-Montréal, un lieu commercial qui a longtemps cherché le succès, non seulement on fait de l’excellent café toujours préparé à partir de grains torréfiés avec soin et choisis chez de petits producteurs, mais, en plus, on offre d’accompagner le tout de viennoiseries et autres sandwichs, avec plusieurs options véganes et sans gluten. Rien ne bat la quesadilla petit-déjeuner — tortilla, œuf, fromage — servie avec une sauce tomates-coriandre. Son seul défaut : il n’y a jamais assez de salsa.

Consultez le site du café : https://www.paquebot.ca/paquebot-vieuxmtl

The Standard, près de Westmount

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE The Standard, rue Sherbrooke Ouest

5135, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Étrangement, il a fallu attendre longtemps avant que le secteur de Westmount ait un café qui non seulement a un décor raffiné, mais serve aussi des espressos dignes de ce nom. C’est ce que The Standard a réussi en s’installant rue Sherbrooke Ouest, angle Vendôme, il y a deux ans (techniquement, on est à Montréal, mais à deux pas de Westmount). Le secret de la réussite : du bon café bien torréfié, bien choisi, une bonne machine, du bon lait — de petites marques québécoises naturelles —, des viennoiseries impeccables de chez Hof Kelsten, des beignes de chez Trou de beigne et des options véganes. On aime les gros fauteuils de cuir pour s’y blottir ou placoter. Ne manque que la cheminée.

Consultez la page du café : https://www.instagram.com/thestandardcafe/

Pikolo au centre-ville

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le Pikolo, avenue du Parc

3418B, avenue du Parc, Montréal

Ce lieu, étroit comme un grand couloir, est très fréquenté, particulièrement par les étudiants puisqu’on est juste entre McGill et l’UQAM. Pas étonnant, le café y est toujours impeccable, qu’on le prenne filtre ou espresso, et le lieu a été parmi les premiers à offrir autant des options sans gluten que véganes, de même que tous les laits végétaux qui vous tentent. Déco post-industrielle, comme il se doit.

Consultez la page du café : https://www.facebook.com/pages/category/Coffee-Shop/Pikolo-Espresso-BAR-182705645116738/