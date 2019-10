Dany Bolduc, du restaurant H4C, aime beaucoup les échanges entre chefs aux approches différentes, mais aux atomes crochus.

Ève Dumas

La Presse

À la fin du mois, il accueille Antoine Gras, un jeune prodige qui a su attirer l’attention en recevant une première étoile Michelin en janvier 2019.

Il n’avait que 24 ans lorsqu’il est devenu chef des trois restaurants du chic hôtel Les Barmes de l’Ours, à Val-d’Isère, en 2017, après avoir gravi tous les échelons à partir de son poste de commis.

Le sous-chef du H4C l’avait croisé en travaillant au trois macarons Michelin La Vague d’or, à Saint-Tropez.

Aujourd’hui, Antoine Gras s’inspire de la richesse de la nature savoyarde. Il se laissera séduire par les produits québécois lors de sa visite chez nous les 30 et 31 octobre et 1er et 2 novembre.

On n’acceptera que 30 convives par soir pour ce repas sept services proposé à 135 $ (plus 80 $ pour les accords de vins), une aubaine lorsqu’on compare aux 160 euros facturés à La Table de l’Ours !

Consultez la page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/2441850292517941/?event_time_id=2441850302517940