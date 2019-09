Le mano cornuto est une amulette italienne dont l’origine est très ancienne. Il s’incarne par une main faisant le signe des cornes (pensez heavy métal !) et aurait pour fonction de protéger du mauvais œil. Mano Cornuto, c’est aussi le nom d’un nouveau café dans Griffintown, qui semble jusqu’à maintenant n’attirer que du bon.

Ève Dumas

La Presse

Ce n’est pas une question de chance. Le quatuor de propriétaires a roulé sa bosse. Vito Ciocca a passé plusieurs années au Bremner et au Garde-Manger, tout comme le chef Jimmy James Baran, qui a aussi travaillé aux côtés du chef Antonio Park. Tyler Maher a pour sa part passé les trois dernières années derrière le bar du Foxy. Alex Ragoussis est cofondateur de Crew Collective & Café, dont il s’occupe toujours. Aussi est-il moins présent au quotidien.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Dès qu’on passe le pas de la porte vitrée, on se téléporte en Italie, dans un petit troquet de quartier. C’est beau. C’est invitant.

Dès qu’on passe le pas de la porte vitrée, laissant derrière soi l’enfer du chantier et le décor froid des tours de condos, on se téléporte en Italie, dans un petit troquet de quartier. C’est beau. C’est invitant. L’ambiance est familière et animée.

À partir de 8 h — et même avant, puisque les fourneaux s’allument vers 6 h pour faire cuire le pain —, le café s’active. On sert toute la déclinaison des boissons caféinées à base d’espresso.

« Nous voulions un café de qualité “troisième vague”, torréfié à l’italienne », explique Jimmy James. Ils se sont tournés vers l’entreprise locale Traffic. Pari gagné ! Le café est excellent.

Le midi, le Mano est à la fois idéal pour prendre son temps avec un lunch copieux entre collègues ou amis — antipasti, crudo, salades (excellente panzanella !), pâtes fraîches — ou pour avaler une foccacia garnie au comptoir, un verre de Garibaldi avec ou sans alcool à la main.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Un plat de pâtes du Mano Cornuto

Bonne nouvelle : à partir de mercredi, on pourra profiter de la cuisine du Mano Cornuto jusqu’à 23 h, du mercredi au dimanche. La cuisine du soir sera simplissime. Voilà qui permettra aussi d’explorer les cartes de cocktails (pensez apéritifs et amari italiens) et de vins artisanaux plus sérieusement. Bravissimo !

988, rue Ottawa, Montréal

Consultez le site du restaurant : https://www.manocornuto.com/