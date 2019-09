Si vous êtes un visiteur aguerri de New York et foodie à vos heures, vous avez sans doute déjà posé les pieds chez Maman.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

D’abord ouvert dans le quartier SoHo en 2014, le concept s’est rapidement multiplié, de Tribeca en passant par Brooklyn et Toronto.

Depuis août, le quartier Griffintown accueille le huitième emplacement de ce concept imaginé par les Canadiens d’origine, et aujourd’hui Montréalais d’adoption, Benjamin Sormonte et Elisa Marshall (Sabrina Taddei s’ajoute comme partenaire ici), qui se sont inspirés de leurs souvenirs d’enfance et de la cuisine de leurs mamans pour un menu évoquant à la fois le sud de la France et l’Amérique du Nord.

À la fois café (on y sert du Parlor de Brooklyn, inédit au Canada), restaurant et pâtisserie, avec une cuisine ouverte tous les jours jusqu’à 16 h, Maman propose de nourrissantes salades-repas, ratatouille, omelettes, pancakes, tartines d’avocat et autres tartines, quiches et sandwichs, en plus d’une jolie carte de cocktails.

L’endroit, avec son esthétique très boho chic, profite d’une rumeur très favorable puisque ses biscuits ont déjà été nommés parmi les « favorite things » d’Oprah en 2017.

Attrapez les derniers jours de beaux temps pour profiter de la romantique terrasse.

1524, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Consultez le site de la chaîne (en anglais) : https://www.mamannyc.com/