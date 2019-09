Tham ma da propose un menu thaïlandais inspiré de la cuisine de rue et des recettes familiales de ce pays d’Asie du Sud-Est.

Tham ma da propose un menu thaïlandais inspiré de la cuisine de rue et des recettes familiales de ce pays d’Asie du Sud-Est.

Ève Dumas

La Presse

Quelques plats du menu sont connus, comme les satays, la soupe tom yum, la salade de papaye verte, le pad thaï, mais d’autres sont un peu moins courants dans les restaurants de la métropole.

Le chef et copropriétaire, Chitakone Phommavongxay, a décidé de nous faire goûter — surtout — à la cuisine du nord de la Thaïlande, région d’origine de son amoureuse et partenaire d’affaires Siriluksamee Rangthong, où il a eu l’occasion de se rendre deux fois.

Une certaine recherche se constate dans les cocktails, élaborés par le barman aguerri Chris Natale. On a aussi pris soin de monter une carte des vins plus recherchée que d’ordinaire.

Il faut dire que le chef d’origine laotienne a travaillé dans quelques établissements de cuisine asiatique plus actuels, comme Siam DIX30 et Le Blossom, où l’on a compris que la clientèle souhaite non seulement bien manger, mais aussi bien se désaltérer. Voilà une réjouissante découverte à faire dans Outremont.

On profite des dernières journées chaudes pour dîner ou souper sur la terrasse légèrement en retrait de l’avenue Bernard, ou alors on se laisse envelopper par le décor d’un chaleureux exotisme de la salle à manger, qui accueille une quarantaine de personnes.

1205, avenue Bernard Ouest, Montréal

Consultez le site du restaurant : https://www.thammada.ca/