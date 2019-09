Pendant notre brève visite au Vesta, une bonne demi-douzaine de passants se sont posés dans la devanture grande ouverte pour poser LA question que l’équipe du Vesta entend depuis des semaines : « Êtes-vous ouverts ? »

Ève Dumas

La Presse

Depuis le mardi 23 juillet, la réponse est « oui » ! Le restaurant de quartier était fort attendu. Il faut croire que les habitants de Villeray ont vraiment faim de pizza artisanale, de vins naturels, d’ambiance animée, de décor raffiné (signé Ménard Dworkind Architecture & Design) et de service attentionné.

La réputation du petit groupe qui possède Impasto, Gema et Tousignant n’est plus à faire. Stefano Faita et Michele Forgione sont aujourd’hui des restaurateurs aguerris.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Anthony di Iorio et Benjamin Lemay-Lemieux sont copropriétaires du Vesta. Le premier est en cuisine, le second en salle.

Chez Vesta, deux nouveaux partenaires s’ajoutent au tandem. Ils font leurs preuves depuis plusieurs années. Le chef Anthony di Iorio suit Forgione depuis l’époque du Venti, dans le Vieux-Montréal.

Il était aux commandes de la cuisine à la pizzeria Gema. Le voilà chez lui, rue Jarry Est, copropriétaire, pizzaiolo et gardien du précieux levain servant à faire la délicieuse pâte du Vesta.

Quant à Benjamin Lemay-Lemieux, il achète le vin pour l’ensemble des restaurants du groupe depuis quelques années.

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Au Vesta, on peut boire des vins originaux, bios, voire entièrement naturels, comme ce blanc de macération du domaine Croci, en Émilie-Romagne.

Grâce à lui, les clients peuvent maintenant boire des vins originaux, bios, voire entièrement naturels (majoritairement italiens) avec leurs entrées, salades, pâtes et pizzas. Et c’est tant mieux.

Côté desserts, est-ce le tiramisu ou le sundae Vesta qui fera flancher les clients ? Les paris sont ouverts, en cuisine. Littéralement !

Vesta est ouvert les midis, du mercredi au samedi, et le soir, du mardi au dimanche. Déjà, le « carnet » de réservations se remplit. N’oubliez pas de faire les vôtres !

206, rue Jarry Est, Montréal

Consultez le site de Vesta : https://vestamtl.com/