Plusieurs époques se superposent dans le design de la Taverne Atlantic. Ici : serveurs au look rockabilly et back bar des années 30 !

Simon Cantin (restaurant Manitoba), Éric Dupuis, Alexandre Baldwin et Alexandre Wolosianski (Taverne Square Dominion, Balsam Inn et Henrietta) ont le don de doter Montréal de lieux uniques. La Taverne Atlantic et son snack-bar Chez Eddy, avec leur décor rétro, d’une souriante nostalgie, ne font pas exception.

Ève Dumas

La Presse

Située à l’avant du grandiose local tout en longueur et en hauteur, la cuisine est une véritable ode aux gargotes d’antan, avec ses murs en préfini, ses tabourets chromés, son menu rétroéclairé à l’ancienne.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La salle principale de la Taverne Atlantic est tout en hauteur et en profondeur.

Pizzas décadentes (la Cheese Boogie est un Big Mac décomposé), « steamés » garnis, frites, belles salades pour équilibrer le tout et crème glacée molle : voilà qui résume l’offre alimentaire réfléchie par Éric Dupuis, à consommer dans le cocon brun qu’est Eddy ou dans la grande aire ouverte qu’est la taverne. L’été prochain, l’impressionnante terrasse sur le toit de l’établissement situé avenue du Parc, au nord de Beaubien, aura son propre menu et ses grils à tout faire.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La pizza Cheese Boogie rappelle le Big Mac.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE « Steamés » et bock de bière sont au nombre des expériences « culinaires » offertes à la Taverne Atlantic !

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Chez Eddy est un snack-bar niché à l’avant du grand local. Éric Dupuis, copropriétaire de l’ensemble de l’œuvre, en est le chef.

Côté Atlantic, avec son puits de lumière, son mélange des genres et des époques, c’est une élégance décontractée qui règne. Le grand back bar des années 30, qui dort dans un entrepôt depuis des années, a enfin sa chance de briller !

Ici, on peut boire toutes sortes de bonnes choses dans à peu près toutes les catégories, à commencer par une sélection de bières équilibrée et abordable, qui va de la parfaite ale de taverne, brassée chez Boréale, aux IPA plus expérimentales. La carte de cocktails (qui comprend trois options en pichet), signée Alexandre Taillon, a quelques propositions intrigantes, comme le Col bleu : amaro, bière, citron, cornichon.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les cocktails ont été élaborés par Alexandre Taillon.

À l’image des autres établissements du quatuor de proprios, le vin est choisi avec soin. C’est la sélection de Frédéric Fortin, sommelier du Manitoba.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Alexandre Baldwin, Alexandre Wolosianski, Simon Cantin et Éric Dupuis sont les propriétaires de la Taverne Atlantic.

Simon Cantin souhaitait offrir à son quartier un lieu populaire avec une offre de bières et d’autres liquides bien complète. Avec ses trois associés expérimentés, il a formé une nouvelle équipe de rêve de la restauration montréalaise et abouti à une très prometteuse proposition.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La Taverne Atlantique est située sur l’avenue du Parc, près de Beaubien.

6512, avenue du Parc, Montréal

> Consultez la page de la Taverne Atlantic