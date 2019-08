Le « pasta pass » d’Olive Garden, qui promet aussi de la soupe, de la salade et des gressins de façon illimitée, sera réservé à 50 personnes.

Des pâtes à vie et à volonté pour 500 $

(New York) Pour les aficionados des spaghettis bolognaises et des tagliatelles à la carbonara, la chaîne américaine de restaurants Olive Garden a une offre alléchante : des pâtes à vie et à volonté pour 500 dollars.

Agence France-Presse

Le « pasta pass », qui promet aussi de la soupe, de la salade et des gressins de façon illimitée, sera réservé à 50 personnes.

Il sera mis en vente le 15 août en même temps que 24 000 cartes à 100 dollars pour des pâtes à satiété pendant neuf semaines.

Les cartes devraient filer rapidement, Olive Garden ne prévoyant qu’une fenêtre de 30 minutes ou « jusqu’à ce que tout soit vendu » pour tenter sa chance. La chaîne a même prévu une « salle d’attente en ligne ».

À 500 dollars, la carte devrait être rentabilisée au bout de 45 visites dans un des quelque 800 restaurants Olive Garden aux États-Unis, des établissements souvent installés dans des zones commerciales.

Tous les détails : https://www.pastapass.com/?fbclid=IwAR3z3dgWXyIdZJiYfN_92uP3_vMJXqwmweKWc-HNneWB-vjqJccnELuYVD8