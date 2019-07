Un «bistroquet» comme à la maison

Il est bien charmant, ce nouveau Darna Bistroquet, petit et mignon établissement qui a ouvert discrètement ses portes rue Beaubien Est il y a quelques semaines. Tout aussi attachants sont ses propriétaires, le couple composé d'Otman Amer et de Selma Laroussi, Marocains d'origine et installés à Montréal depuis plusieurs années. Lui travaille depuis 20 ans en restauration (Groupe Ville-Marie, café Ferreira), tandis qu'elle est architecte paysagiste - elle signe d'ailleurs la jolie déco à la fois colorée et soignée du Darna. Ensemble, ils rêvaient depuis longtemps d'ouvrir leur place à eux. « C'est un peu une extension de notre salon. On adore recevoir et on adore le quartier, notre quartier ! », lance Otman. D'ailleurs, Darna signifie « maison » en marocain ; un nom qui donne le ton à cet établissement chaleureux, où la qualité côtoie un souci réel d'offrir aux gens du quartier des prix abordables, dans l'assiette et dans le verre.