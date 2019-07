Du café Saint-Henri dans le métro

Jean-François Leduc, propriétaire du microtorréfacteur Saint-Henri, ne chôme pas. Le père de quatre enfants a ouvert vendredi dernier la septième succursale du populaire café Saint-Henri, et sans contredit sa plus minuscule, puisqu'elle est située à même la station de métro Square-Victoria-OACI, tout juste à côté du guichet.

Petit ne veut pas dire négligé, puisque le proprio a chargé la talentueuse architecte Kim Pariseau, d'Appareil Architecture (Bar St-Denis, Pastel Rita), d'habiller l'espace, ce qu'elle a fait avec une alcôve et une structure qui donnent un look plus architectural à l'ensemble, avec des touches de prune et de cuivre mat, sans compter un joli mur en terrazzo.

Mené par la gérante et barista Gabrielle Côté, l'endroit offrira la sélection habituelle de boissons, des viennoiseries et quelques bols déjeuners, en plus de salades et sandwichs le midi.

L'entreprise a profité de l'occasion pour lancer sa nouvelle application, gratuite, qui permet de commander son café à l'avance dans toutes ses succursales. Pratique pour éviter les files !

Et jamais deux sans trois : depuis vendredi dernier, Saint-Henri a introduit, au grand plaisir des accros à la caféine, de grands formats de latté et de café filtre.

Métro Square-Victoria-OACI

Consultez le site de Saint-Henri microtorréfacteur : https://sainthenri.ca/