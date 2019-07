vinvinvin : du vin et bien plus

Ève Dumas

La Presse La Presse Suivre @EveDumas Un établissement conçu par deux excellentes brasseries montréalaises (Isle de Garde et Harricana), l'une des meilleures agences de représentation en vins « vivants » (Ward & Associés), une chef éprise de cuisine locale sans chichi (Marina De Figueiredo), un sommelier sans prétention (Nikolas Da Fonseca) et un as du service (Antonin Frenette-Laporte), ça ne pouvait pas nous déplaire.

vinvinvin est ouvert depuis quelques semaines à peine, mais déjà, la carte déborde de pinards pour toutes les occasions. Ici, on ne classe pas les bouteilles par couleur (bien que les pastilles jaune, orange, rose ou rouge, dans le désordre, nous donnent des indices), mais par trait dominant : minéral, soif, émotions, punk, joufflu. On fait aussi un peu de place aux bières des partenaires, aux cidres des amis et à d'autres liquides avec ou sans alcool.

Agrandir Des plats comme le turbot avec yogourt, concombre et crevettes nordiques rappellent que Marina De Figueiredo est l'ancienne sous-chef du restaurant locavore Candide. PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Avec une majorité de vins autrichiens et allemands, vinvinvin souhaite mettre l'accent sur des jus frais et vivifiants que l'on pourrait qualifier de « nordiques ». Mais cette nordicité est plus philosophique que géographique. Et des vins énergiques au taux d'alcool raisonnable, il s'en élabore aussi en France, en Catalogne et au Portugal, comme en témoigne la carte. On mange, aussi, à cette belle nouvelle adresse de la rue Beaubien. Des plats comme le turbot avec yogourt, concombre et crevettes nordiques ou la salade de radis, beurre à la ciboulette et avoine soufflée rappellent que Marina est l'ancienne sous-chef du restaurant locavore Candide. Puis la langue de porc, le pogaufre aux bourgots et le sandwich à l'excellent baloney de la Boucherie dans la côte nous indiquent qu'on est ici dans un bar à manger.

Agrandir Le sommelier Nikolas Da Fonseca, la chef Marina De Figueiredo et le maître d'hôtel Antonin Frenette-Laporte forment le trio qui veille sur vinvinvin au quotidien. PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

Pour contenir toutes ces bonnes choses, l'équipe étoile a choisi la firme MRDK. Le designer Guillaume Ménard et l'architecte David Dworkind ont réalisé plusieurs restaurants montréalais (Blossom, Ryu, etc.), mais vinvinvin ne ressemble à aucun autre, avec ses couleurs et son exubérance. On s'y sent bien dès le pas de la porte franchi. Un verre de vin punk, S.V.P. ! 1290, rue Beaubien Est, Montréal