Boucherie Provisions: brochettes et vin nature avenue Van Horne

Une brochette de flanc de porc avec laque de nectarine et pêche, surmontée de tranches de nectarine et de fleurs de ciboulette.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse Le restaurant Provisions, qui régale ses clients depuis 2015 avenue Van Horne, peut se passer de présentation. Son petit frère, Boucherie Provisions, qui propose, en plus d'une section boucherie, de décadents sandwichs quelques coins de rue plus loin, non plus.

Bonne nouvelle, la boucherie s'est récemment agrandie en prenant possession du local adjacent, où s'est installé un bar à vin franchement charmant, au design signé Félix Paré, qui compte aussi une terrasse ombragée pour profiter des beaux jours. En plus de l'équipe de Provisions (Pablo Rojas, Hakim Rahal, Evan Gubersky), ce projet compte sur l'apport du chef-boucher Adam Shiller et d'Alain Starosta (Le Petit Italien), tandis que la sommelière Alexandra Guay, qui a notamment travaillé avec Vanya Filipovic au sein de son agence d'importation privée Les Vins Dame-Jeanne, propose une très belle carte des vins, abordable et entièrement axée sur les jus biologiques et nature, qu'on peut presque tous découvrir au verre.