La New-Yorkaise: de la pizza à la pointe dans Griffintown

Cuisinier de métier, Reza Sedighi avait envie de changer de rythme et de quitter l'univers gastronomique, où la pression est toujours grande.

Comme il est un fan fini de pizza, il a décidé de se lancer dans l'aventure en ouvrant, à la fin de mai, une pizzeria dans Griffintown.

C'est sûr que les pizzerias ne manquent pas à Montréal, mais La New-Yorkaise se démarque en proposant une pizza de style New York, à la croute mince et croustillante (qui repose cinq jours au frigo), servie en énormes pointes, ou à commander entière, en format XL de 22 po.

Les choix vont de la classique margherita à la pizza au gorgonzola et champignons, en plus d'une proposition du moment - celle que nous avons goûtée -, aux asperges et à la confiture de tomates, qui était absolument délicieuse.

Au cours de notre passage, un lundi soir, l'endroit était animé ; ici, deux amoureux se commandaient chacun une pointe pour emporter et là, une famille partageait une pizza complète.

Un nouvel arrêt sur le pouce à mettre sur sa liste pour les amoureux de pizz !

309, rue de la Montagne, Montréal

Consultez le site de La New-Yorkaise : https://www.lanewyorkaise.ca