Taverne Atlantic: un nouveau bar gourmand dans le Mile-Ex

La Taverne Atlantic, à l'angle de l'avenue du Parc et de la rue Beaubien, mijote dans les chaudrons d'Éric Dupuis, d'Alexandre Baldwin et d'Alexandre Wolosianski (Taverne Square Dominion, Balsam Inn et Henrietta) depuis un certain temps.

Simon Cantin (copropriétaire du restaurant Manitoba) s'est associé au trio. Le bar offrira un grand choix de bières, des cocktails et des vins d'auteur.

Il y aura une terrasse ainsi qu'un menu de type casse-croûte pour se remplir la panse.

L'ouverture est prévue à la fin du mois.