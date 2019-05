Bar-St-Denis: la nouvelle maison d'Emily

Déjà les gens du quartier, Villeray à l'est de la Petite Italie, l'ont bien investi. On y trouve autant des têtes grises que des gens tatoués en plus coloré, bien que souvent les deux ne soient pas mutuellement exclusifs. Les soirs en début de semaine, on y va surtout pour manger, prendre un verre. Plus la semaine avance, plus le côté bar prend le dessus. Les week-ends, il y a des DJ pour transformer l'atmosphère de la salle joliment aménagée par Kim Pariseau.

Au menu, on oublie le foie gras auquel tout le monde pense dès qu'on prononce les mots « Au Pied de cochon ». Le soir de notre passage, le flétan était à l'honneur, proposé de trois façons, il y avait aussi du crabe, de la truite.

La cuisine est créative, précise, soignée, remplie de produits en saison qu'on laisse délicatement parler sans les étouffer. On se régale.

Comme on peut l'imaginer, puisqu'on est dans un bar, le déroulement du repas est sans façon. On pige, on partage. Que ce soit d'impeccables rondelles de calmar frites ou des filets de truite en gravlax en rouleau de salade de chou, un plat qu'on a commandé en double tellement on l'a aimé. Frais, léger, savoureux, rendu juste assez racoleur par les miettes de croûtons à l'huile pulvérisés, qu'on ajoute à la verdure croquante et liée par une légère mayonnaise.