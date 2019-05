Déjeuner comme dans les Caraïbes au Lloydie's

Voici que l'établissement de la famille Tull a ajouté le brunch du week-end à son offre (rue Crescent seulement) depuis quelques semaines.

Le résultat est fort convaincant - et généreux ! - avec à l'honneur les ingrédients et saveurs des Antilles comme les bananes plantains, le porc ou poulet « jerk », une tartinade à l'avocat accueillant une délicieuse salsa de mangue, ananas et papaye et, notre coup de coeur, un pain à la noix de coco façon pain perdu.

2145, rue Crescent, Montréal

http://lloydies.ca/