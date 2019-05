Célébrer les anniversaires de restos, du Plateau à Outremont

Désormais une tradition, l'annuel barbecue de Chez Victoire souligne cette année le 10e anniversaire du restaurant du Plateau, un exploit en soi !

On s'y rend dès 13 h pour un menu sur le gril d'inspiration coréenne et québécoise qu'on promet « gargantuesque ».

On vous suggère de vous procurer les billets à l'avance (20 $) plutôt qu'à la porte (25 $) pour vous assurer une place.

À Outremont, Les Fillettes et Pas d'cochon dans mon salon s'allient pour souligner leurs 4e et 9e anniversaires respectifs, dans le cadre d'un événement de style pique-nique festif extérieur (sur la jolie terrasse et dans le stationnement) avec barbecue géant, camions de cuisine de rue et jeux pour petits et grands.

Tous les plats au menu seront offerts à 6 $ ou 12 $ et la microbrasserie Harricana sera de la fête. Il ne reste plus qu'à espérer que le soleil fasse partie de la liste d'invités !

https://www.facebook.com/events/923557114702668

https://www.facebook.com/events/436510003777223