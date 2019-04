Nora Gray et Super Qualité, deux restos à (re)découvrir

Attendez-vous à une orgie de crabe des neiges, à des pâtes on ne peut plus fraîches et à d'excellents vins naturels, entre autres.

Dans un autre registre, le « snack-bar indien » Le Super Qualité a rouvert également ses portes il y a quelques semaines, après avoir subi le même sort que le Nora Gray, par une froide journée d'hiver qui a fait éclater les tuyaux. Bonne (re)découverte !

Nora Gray : 1391, rue Saint-Jacques, Montréal

http://noragray.com/

Le Super Qualité : 1211, rue Bélanger, Montréal

http://www.lesuperqualite.com/