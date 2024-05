Pour accompagner votre party d’arrosticini, la chef Janice Tienfenbach vous propose ce délicieux crostini printanier.

Temps de préparation : 40 minutes

Cuisson : 15 minutes

Rendement : pour 4 à 6 personnes en formule apéro

Ingrédients pour l’émulsion d’ail des bois

* On peut remplacer les feuilles d’ail des bois par des épinards, du persil ainsi qu’une à deux gousses d’ail cru ou légèrement cuit.

Préparation des crostinis

Assemblage

À boire !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Avec son caractère estival, le vin rosé des Abruzzes accompagne à merveille les arrosticini.

Reconnu comme meilleur sommelier au pays en 2022 par Canada’s 100 Best, Ryan Gray soutient qu’il faut se tenir loin des gros rouges costauds quand vient le temps de déguster des grillades toutes simples comme les arrosticini : « Les meilleurs accords sont des accords régionaux, insiste-t-il d’entrée de jeu. Et avec les arrosticini, j’aime beaucoup l’idée de servir un vin estival, je suggère donc quelque chose comme un rosato. C’est un vin issu du Montepulciano d’Abruzzo, le cépage vedette des Abruzzes. Je pense aussi au Terrassano d’Abruzzo, qui est un vin de courte macération de Montepulciano. Bref, un rosé, un peu plus foncé qu’un rosé provençal, quelque chose avec légèrement plus de structure. On peut aussi y aller pour un rouge léger avec une belle acidité, un blanc texturé ou encore un vin orange. On parle de barbecue, on parle de l’été, de grillades, on ne veut pas quelque chose de trop lourd. Il faut quelque chose d’amusant pour aussi faire accord avec la température, c’est l’été après tout ! »