Cette recette toute simple fera un malheur lors de votre prochain BBQ.

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 3 minutes

Rendement : pour 4 à 6 personnes en formule apéro

Conservation : la marinade se conserve au réfrigérateur dans un contenant hermétique pendant cinq jours

Astuce : utiliser les restes du mélange pour ajouter de la saveur aux légumes rôtis ou comme marinade pour le poulet.

Cube à arrosticini

On peut évidemment embrocher de petits morceaux de viande coupés à la main pour assembler ses arrosticini, mais si on veut faire comme en Italie et en servir des dizaines sans trop s’éreinter, on peut s’équiper d’un cube à arrosticini ! Ces appareils sont vendus généralement en deux formats ; on y empile des tranches de viande en distribuant uniformément les pièces plus grasses. Inutile par ailleurs de choisir des pièces nobles : « Notre boucher Phil Viens prend toutes les découpes pour nos arrosticini », nous confie Ryan Gray sans gêne. Une fois la boîte remplie, on place le couvercle percé de trous où l’on enfile les brochettes. On coupe ensuite dans les deux sens en suivant les fentes pratiquées sur les côtés de la boîte. On défait enfin la boîte et les petites brochettes se déploient devant nous, prêtes à être grillées !