Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère une recette qui vous donnera l’eau à la bouche.

Si vous adorez le saumon, mais, comme nous, avez tendance à l’apprêter toujours de la même façon (en tartare !), cette recette est pour vous ! Effectivement très simple (quoiqu’en plusieurs étapes, donnez-vous un peu de temps) et surtout très chic (et combien savoureuse), elle nous a franchement séduite par son mélange de saveurs (salée et sucrée) et de textures (délicate et croquante à la fois). Pour un souper réconfortant, à refaire assurément.

Rendement : 4 portions

Préparation : 35 minutes

Cuisson : 57 minutes

Ingrédients pour les betteraves

4 betteraves jaunes moyennes, pelées et coupées en quartiers

4 échalotes sèches (françaises) pelées

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

15 ml (1 c. à soupe) de miel

Sel et poivre au goût

Ingrédients pour la purée

1,25 litre (5 tasses) de patates douces pelées et coupées en cubes

30 ml (2 c. à soupe) de beurre

80 ml (1/3 de tasse) de crème à cuisson 35 %

Sel et poivre au goût

Ingrédients pour la sauce

125 ml (1/2 tasse) de miel

60 ml (1/4 de tasse) de sauce soya

45 ml (3 c. à soupe) de vinaigre de riz

125 ml (1/2 tasse) de beurre salé froid coupé en cubes

Sel et poivre au goût

Ingrédients pour le saumon

125 ml (1/2 tasse) de pistaches hachées finement

125 ml (1/2 tasse) de chapelure panko

1 pincée de sel

4 filets de saumon de 150 g (1/3 de lb) chacun, la peau enlevée

30 ml (2 c. à soupe) de miel

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Préparation

Préchauffer le four à 205 °C (400 °F).

Dans un bol, mélanger les ingrédients des betteraves.

Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer la préparation aux betteraves. Cuire au four de 45 à 50 minutes, en retournant les betteraves à mi-cuisson.

Pendant ce temps, déposer les cubes de patates douces dans une casserole. Couvrir d’eau froide et saler. Porter à ébullition, puis cuire de 8 à 10 minutes, jusqu’à tendreté. Égoutter.

Dans le contenant du robot culinaire, déposer les cubes de patates douces. Ajouter le beurre et la crème. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une purée lisse. Saler et poivrer.

Dans une casserole, chauffer le miel de la sauce, la sauce soya et le vinaigre de riz à feu moyen. Laisser réduire de 3 à 5 minutes, jusqu’à ce que la sauce ait épaissi (attention de ne pas trop réduire pour éviter de faire un caramel).

À l’aide d’un fouet, incorporer peu à peu le beurre à la sauce en fouettant constamment. Saler et poivrer.

Régler le four à 180 °C (350 °F)

Dans un autre bol, mélanger les pistaches avec la chapelure panko et le sel.

Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer les filets de saumon. Badigeonner les filets de miel, puis parsemer de préparation aux pistaches. Arroser d’un filet d’huile. Cuire au four de 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que l’intérieur des filets de saumon soit cuit.

Au moment de servir, répartir la purée de patates douces dans quatre assiettes. Déposer le saumon sur la purée. Accompagner de morceaux de betteraves et d’une échalote. Verser la sauce autour des aliments.

Source : recette tirée du livre Simplement chic 3 – Pour le plaisir de cuisiner.

Publié sur lapresse.ca le 20 novembre 2021.