Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Plaisir coupable : pops ananas-coco

Ces sucettes glacées, c’est une version du piña colada sans alcool. Elles goûtent les vacances et la plage. À ceux qui le désirent, ajoutez 1/2 cuillère à soupe (15 ml) de rhum dans les popsicles, pour adultes.

Pour 10 sucettes glacées

Ingrédients

600 ml d’ananas réduit en purée

300 ml de lait de coco

60 ml (2 c. à soupe) de sucre en poudre

Préparation

Répartir la purée d’ananas dans les moules à sucettes glacées.

Ajouter les bâtonnets et congeler.

Dans un bol, incorporer le sucre en poudre au lait de coco à l’aide d’un fouet.

Verser le lait de coco sur la purée d’ananas gelée.

Congeler.

Note

Nous avons utilisé des moules à sucettes glacées de 90 ml. Vous pouvez ajuster la recette selon la grosseur des moules.

Publié dans La Presse+ le 16 juillet 2015.

Petit creux : suave gaspacho

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le gaspacho

Simple à réaliser et rafraîchissant à souhait, un gaspacho apporte une belle touche colorée au repas. SoupeSoup a accepté de nous communiquer sa recette, étape par étape.

Ingrédients

2 grosses tomates de serre

1 concombre anglais pelé

1/2 petit oignon rouge

2 poivrons rouges

30 ml de vinaigre de cidre

1 botte de coriandre

1 jalapeno vert ou 15 ml de sambal oelek (ou autre piment de votre choix)

500 ml d’eau froide

Sel et poivre

Préparation

Laver et couper tous les ingrédients en morceaux.

Mettre tous les ingrédients dans le mélangeur.

Broyer en purée lisse et homogène.

Ne pas oublier d’assaisonner !

Réfrigérer une heure ou toute une nuit. Au moment de servir, on peut ajouter un filet d’huile d’olive et un peu de coriandre fraîche.

Publié sur lapresse.ca le 30 août 2017.

Note : Les restaurants SoupeSoup ont fermé leurs portes il y a quelques années. Les produits SoupeSoup sont toujours vendus dans les épiceries.

Vite fait bien fait : rubans de courgette au parmesan, au citron et à la menthe

PHOTO ERIC KUNKEL, TIRÉE DU LIVRE CE SOIR, C’EST PIZZA Rubans de courgette au parmesan, au citron et à la menthe

Cette semaine, on vous présente une salade fraîche et croustillante, composée de fins rubans de courgette. Choisissez des courgettes de couleurs différentes — jaunes et vertes — pour accompagner joliment une pizza, des pâtes ou des grillades.

Pour 4 portions

Ingrédients

2 courgettes

2 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de jus de citron frais

6 feuilles de menthe fraîche, hachées

Sel casher et poivre fraîchement moulu

90 g (3 oz) de parmesan, en copeaux

2 c. à soupe de pignons, grillés (facultatif)

Préparation

À l’aide d’une mandoline ou d’un économe, râper les courgettes en longs rubans minces. Les déposer dans un grand bol.

Ajouter l’huile d’olive, le jus de citron et la menthe, puis remuer. Saler et poivrer au goût.

Déposer la salade dans une assiette de service et garnir de copeaux de parmesan. Parsemer de pignons, si désiré. Servir aussitôt.

Source : recette tirée du livre Ce soir, c’est pizza, de Kate McMillan pour Williams-Sonoma, Les Éditions de L’Homme, 2016.

Publié dans La Presse+ le 13 juillet 2017.

Appelez-moi chef ! : salade Shanghai

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS LA PRESSE Salade Shanghai

Ingrédients

120 g (2 tasses) de laitue romaine, émincée

120 g (2 tasses) de mesclun

La chair de 1/2 avocat, en dés

50 g (1/4 de tasse) de mandarines en conserve, égouttées

35 g (1/4 de tasse) de tomates cerises, coupées en deux

30 g (1/4 de tasse) de carottes, râpées

1/2 tasse de nouilles ramen croustillantes

2 c. à soupe de graines de sésame noires et blanches

80 ml (1/3 de tasse) de vinaigrette sucrée au sésame

Préparation

Suivre les instructions pour faire les nouilles ramen croustillantes. *

Suivre les instructions pour faire la vinaigrette. **

Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol en acier inoxydable. Verser la vinaigrette et remuer avec soin à l’aide d’une pince à salade.

* Nouilles ramen croustillantes

Rendement : 1 1/4 tasse ou environ 4 portions

Ingrédients

1 paquet de 100 g (3 1/2 oz) de nouilles ramen instantanées

1 c. à soupe d’huile d’avocat

Préparation

Placer le bloc de nouilles dans un sac à fermeture hermétique et broyer celles-ci en petits morceaux à l’aide d’un rouleau à pâtisserie ou du fond d’une casserole.

Dans une grande poêle, chauffer l’huile d’avocat à feu moyen. Faire sauter les nouilles environ 3 minutes, jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes. Laisser refroidir dans une assiette tapissée de papier essuie-tout.

Conservation : indéfiniment dans un contenant hermétique gardé à température ambiante

** Vinaigrette sucrée au sésame

Rendement : 500 ml (2 tasses)

Conservation : au moins 7 jours au réfrigérateur

Ingrédients

220 ml (3/4 de tasse + 2 1/2 c. à soupe) d’huile de tournesol

2 c. à soupe d’huile de sésame grillé

250 ml (1 tasse) de sirop sucré au sésame

Préparation

Suivre les instructions pour faire le sirop sucré au sésame ***

Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, bien mélanger tous les ingrédients. Verser dans un contenant hermétique et réfrigérer.

*** Sirop sucré au sésame

Rendement : 310 ml (1 1/4 tasse)

Ingrédients

180 ml (3/4 de tasse) de sirop d’agave

125 ml (1/2 tasse) de vinaigre de cidre de pomme

3 c. à soupe de tamari

Préparation

Dans un grand bol, bien mélanger tous les ingrédients.

Nous vous recommandons d’ajouter du faux poulet à cette salade.

Publié sur lapresse.ca le 30 janvier 2021.

Santé ! : cocktail aux fruits congelés

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Cocktail aux fruits congelés

Pour faire de la place dans le congélateur, Andréanne Guay, responsable de la carte des alcools aux Faux Bergers, réputé restaurant de Baie-Saint-Paul, propose d’utiliser les petits fruits surgelés. Elle les mélange avec le gin Menaud préparé avec du blé et du seigle de L’Isle-aux-Coudres. Difficile d’être plus local ! Pour donner du mordant à son mélange doux et fruité, elle ajoute de la liqueur de gingembre. « La simplicité a souvent très bon goût », estime-t-elle.

Ingrédients — version alcoolisée

1 oz de gin Menaud

1,5 oz de liqueur de gingembre de MayHaven

0,5 oz de sirop d’orgeat

1 oz de verjus

1 blanc d’œuf

2 c. à table de bleuets ou d’autres petits fruits

Glace

Décoration : gingembre

Verre : verre à whisky (old fashioned)

Ingrédients — version mocktail

Soda

0,5 oz de sirop simple au gingembre

0,5 oz de sirop d’orgeat

1 oz de verjus

1 blanc d’œuf

2 c. à table de bleuets ou d’autres petits fruits congelés

Glace

Décoration : gingembre

Verre : verre à whisky (old fashioned)

Préparation

1. Piler les petits fruits dans le shaker.



2. Ajouter tous les autres ingrédients, sauf le gingembre et le soda pour la version mocktail.



3. Agiter environ cinq secondes.



4. Ajouter de la glace et agiter de nouveau jusqu’à ce que le shaker soit bien froid.



5. Remplir le verre de glace et verser le cocktail en tamisant.



6. Compléter avec le soda pour la version mocktail.



7. Râper finement un peu de gingembre sur la mousse.

Publié dans La Presse+ le 5 décembre 2020.