Petit creux : wrap à la tartinade d’edamames de Geneviève O’Gleman

« Le côté végé de ce wrap est très intéressant, dit la nutritionniste Geneviève O’Gleman, qui fait paraître cette recette dans son nouveau livre, Les lunchs, aux Éditions de l’Homme. J’ai mixé des edamames avec de la ricotta. Ça fait une belle base super soyeuse, super crémeuse et plus protéinée. »

Ingrédients pour la tartinade d’edamames

500 ml (2 tasses) d’edamames écossés surgelés

Eau

250 ml (1 tasse) de ricotta

125 ml (1/2 tasse) de coriandre fraîche

1 pincée de piment de Cayenne moulu

2 limes

Poivre

Sel

Préparation de la tartinade d’edamames

1. Dans un bol allant au four à micro-ondes, déposer les edamames écossés surgelés et couvrir d’eau. Cuire 2 minutes. Égoutter et rincer. Transvider dans le récipient du robot culinaire et hacher.



2. Ajouter la ricotta, la coriandre fraîche, une pincée de piment de Cayenne moulu et le jus des deux limes. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel. Mixer pour obtenir une tartinade onctueuse. Transvider dans un contenant hermétique et réfrigérer.

Note : Donne 500 ml (2 tasses). Se conserve cinq jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

Ingrédients pour le wrap

250 ml (1 tasse) de maïs en grains surgelé

1 poivron rouge

125 ml (1/2 tasse) de coriandre fraîche

4 grandes tortillas de blé entier

500 ml (2 tasses) de tartinade d’edamames (la recette complète)

500 ml (2 tasses) de jeunes épinards

Préparation du wrap

1. Dans un petit bol allant au four à micro-ondes, chauffer le maïs 1 minute 30 secondes.



2. Couper le poivron en lanières et hacher la coriandre.



3. Sur les quatre tortillas, étendre la tartinade d’edamames.



4. Répartir le maïs, le poivron, la coriandre et les épinards.



5. Refermer les extrémités du haut et du bas et rouler les tortillas dans l’autre sens, pour former une pochette. Couper chaque sandwich en deux, si désiré.



6. Placer dans des contenants hermétiques et réfrigérer.

Note : Se conserve un jour au réfrigérateur et ne se congèle pas.

Source : Les lunchs, de Geneviève O’Gleman, Les Éditions de l’Homme.

Valeur nutritive : Calories : 398 ; protéines : 22 g ; lipides : 13 g ; glucides : 50 g ; fibres : 8 g ; sodium : 510 mg.

Publié sur lapresse.ca le 25 août 2019.

Vite fait bien fait : burger aux haricots noirs de Jean-Philippe

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Burger aux haricots noirs de Jean-Philippe

L’été est la saison des burgers. Pour réduire sa consommation de viande, rien ne vaut un végéburger maison. À base de haricots, de pois chiches, de lentilles, d’avoine, de noix ou de patates douces, le choix de parfums — et de textures — est aussi vaste que le répertoire de chansons d’un camp de vacances. Pourquoi acheter du Beyond Meat quand on peut aller au-delà… chez soi ?

« Cette recette est simple et les boulettes ont une texture ferme qui se rapproche de celle de la viande, ce qui est peu commun pour les burgers végés », dit Jean-Philippe Cyr, de La cuisine de Jean-Philippe. D’une rapidité d’exécution réjouissante — on fait cuire le riz, on hache l’oignon, puis on met tout dans le robot culinaire —, cette recette est végétalienne.

Pour 4 burgers

Ingrédients pour les burgers

1 petit oignon haché (140 g)

1 tasse de riz brun cuit (175 g) (voir note ci-dessous)

1 tasse de chapelure (140 g)

2 tasses de haricots noirs en conserve (340 g)

1 c. à soupe de poudre de chili

1 c. à thé de sel

1 c. à thé de cumin

2 c. à soupe de ketchup

2 c. à soupe d’huile végétale

Ingrédients pour les accompagnements

4 pains à hamburger

2 tomates

Laitue

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).



2. Déposer l’oignon haché, le riz cuit, la chapelure, les haricots noirs, la poudre de chili, le sel, le cumin et le ketchup dans un robot culinaire et broyer jusqu’à l’obtention d’une purée grumeleuse (environ 15 secondes).



3. Transférer la préparation dans un bol et former des galettes de la taille désirée.



4. Déposer les galettes sur une plaque à pâtisserie préalablement huilée.



5. Cuire au four 12 minutes, retourner les galettes et poursuivre la cuisson 10 minutes. Ajouter de l’huile au besoin pour éviter de dessécher les galettes.



6. Servir sur les pains et garnir de tomate, de laitue et des condiments de votre choix.

Conservation

Ces burgers se congèlent, de préférence avant cuisson.

Note

Pour cuire le riz : dans une petite casserole, déposer 1/2 tasse (100 g) de riz brun. Ajouter 1 tasse (250 ml) d’eau, couvrir et porter à ébullition. Laisser mijoter de 15 à 20 minutes ou jusqu’à ce que toute l’eau soit absorbée. Laisser reposer 15 minutes à couvert.

Publié sur lapresse.ca le 8 juillet 2019.

Appelez-moi chef ! : bol végétalien, sauce tahini

PHOTO NINON PEDNAULT, ARCHIVES LA PRESSE Bol végétalien, sauce tahini

Ce bol végétalien composé de patates douces, de pois chiches et d’épinards, puis nappé d’une délicieuse sauce tahini, ne contient que du bon, tout en étant franchement savoureux et facile à réaliser. Que demander de plus ?

Ingrédients (pour 2 personnes) *

1 tasse de riz brun, cuit

1 boîte de conserve de pois chiches, égouttés, rincés et bien asséchés

1 c. à thé d’ail en poudre

1 c. à thé de chacune des épices suivantes : curcuma, poivre de Cayenne, cari

1 patate douce, épluchée et coupée en petits cubes

1 c. à thé de chacune des épices suivantes : cannelle, poudre de chili, sumac

1 gousse d’ail, écrasée

2 tasses de bébés épinards (peuvent être remplacés par du kale ciselé)

3 c. à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre, au goût

Ingrédients pour la sauce tahini-lime

2 c. à soupe de beurre de tahini

Le jus de 1 lime

1 c. à thé de sirop d’érable

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (450 °F).

2. Déposer une feuille de papier parchemin sur une plaque de cuisson.

3. Mélanger les pois chiches avec 1 c. à soupe d’huile d’olive, l’ail en poudre, le curcuma, le poivre de Cayenne et le cari. Ajouter sel et poivre au goût. Déposer les pois chiches sur une moitié de la plaque.

4. Mélanger les cubes de patates douces avec 1 c. à soupe d’huile d’olive, la cannelle, la poudre de chili et le sumac. Ajouter sel et poivre, au goût. Déposer les cubes sur l’autre moitié de la plaque et enfourner le tout de 25 à 30 minutes.

5. Faire chauffer 1 c. à soupe d’huile d’olive dans un poêlon, y ajouter l’ail écrasé et sauter une minute. Ajouter les épinards, le sel et le poivre et laisser tomber quelques instants.

6. Verser tous les éléments de la vinaigrette dans un contenant hermétique et brasser vigoureusement. Si le mélange est trop épais, ajoutez un peu d’eau.

7. Déposer le riz dans un bol, puis garnir de pois chiches, de patates douces et d’épinards et terminer par la vinaigrette. Saupoudrer de sumac.

* Cette recette est inspirée du blogue Green Evi.

Grain ou céréale

Toutes nos recettes sont à base de riz brun, mais on peut facilement le remplacer, au goût ou selon ce que l’on a sous la main, par un autre grain ou une autre céréale : quinoa, millet, farro, orge, riz sauvage, vermicelles, nouilles soba, orzo…

Publié sur lapresse.ca le 2 février 2017.

Plaisir coupable : tartelettes portugaises (pastéis de nata) à l’érable d’Helena Loureiro

PHOTO FOURNIE PAR HELENA LOUREIRO Les pastéis de nata de la chef Helena Loureiro

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 15 minutes

Portions : 12 tartelettes

Ingrédients

Farine (pour le plan de travail)

250 g (8 oz) de pâte feuilletée maison ou du commerce

375 ml (1 1/2 tasse) de lait

6 jaunes d’œufs

2 c. à thé de farine tout usage

100 g (1/2 tasse) de sucre

2 c. à soupe de sirop d’érable

1 bâton de cannelle

Petits fruits (bleuets, fraises, framboises) (facultatif)

Cannelle moulue, au goût

Préparation

1. Fariner le plan de travail. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte feuilletée le plus finement possible. La rouler sur elle-même pour former un grand cylindre plein. Couper des morceaux de 2,5 cm (1 po) de largeur.



2. Placer un morceau de pâte au fond de chaque compartiment d’un moule à muffins. Avec les doigts légèrement mouillés, faire remonter la pâte pour tapisser uniformément le fond et les parois. Laisser reposer à température ambiante de 4 à 8 heures, afin que la pâte ne gonfle pas à la cuisson et qu’elle soit bien feuilletée.



3. Préchauffer le four à 230 °C (450 °F).



4. Verser le lait dans une casserole. Dans un bol, fouetter les jaunes d’œufs, le sucre et le sirop d’érable. Ajouter la farine à ce mélange et verser dans la casserole contenant le lait. Ajouter le bâton de cannelle et chauffer à feu doux jusqu’au premier bouillon, en fouettant sans cesse. Retirer du feu et laisser refroidir complètement. Retirer le bâton de cannelle.



5. Répartir la préparation sur la pâte préalablement mise dans les moules à muffins. Si désiré, ajouter quelques petits fruits, au goût. Cuire au four environ 10 minutes, ou jusqu’à ce que la pâte soit dorée et la garniture bien caramélisée.



6. Retirer du four et laisser tiédir. Saupoudrer chaque tartelette de cannelle moulue et servir.

Publié sur lapresse.ca le 19 mars 2020.

Santé ! : lait à la banane

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM VALISES ET GOURMANDISES Lait à la banane

Originaire du Québec, celle qui réside actuellement en Allemagne a fait une belle découverte en début d’année : du lait à la banane. Elle a publié la recette — simple comme bonjour — sur son compte Instagram.

Ingrédients

1 grosse banane mûre

3/4 de tasse d’eau

1 cuillerée à thé de poudre de lucuma

1 cuillerée à table de graines de chanvre

Une pincée de cannelle de Ceylan

Préparation

1. Mettre les ingrédients au mélangeur jusqu’à ce que le tout se réchauffe un peu.



2. Verser sur du granola ou des céréales.

Source : recette d’Aryane Héroux-Blais, du blogue Valises et gourmandises.

Publié sur lapresse.ca le 9 février 2017.