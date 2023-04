Stracciatella (soupe aux œufs et aux épinards)

Petit creux : stracciatella (soupe aux œufs et aux épinards)

Sœur Angèle propose surtout des classiques italiens dans Merci Mamma !, dont cette soupe toute simple à la texture filamenteuse.

Pour 6 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 2 à 3 minutes

Ingrédients

1 litre de fond de poulet

2 œufs, battus

125 ml (1/2 tasse) de fromage parmesan Reggiano râpé

255 g (9 oz) d’épinards hachés

Préparation

1. Dans une casserole, verser le fond de poulet et cuire à feu vif jusqu’à ébullition.



2. Battre les œufs et le parmesan.



3. Ajouter ce mélange au liquide bouillant en brassant constamment.



4. Lorsque les œufs sont cuits, ajouter les épinards et les laisser se flétrir complètement.



5. Servir.

Source : Merci Mamma !, Sœur Angèle, Éditions Broquet.

Publié sur lapresse.ca le 8 juin 2017.

Vite fait bien fait : bol à la mexicaine, sauce avocat-lime

PHOTO NINON PEDNAULT, ARCHIVES LA PRESSE Bol à la mexicaine, sauce avocat-lime

Anne-Marie Archambault a développé une vraie passion pour les bols. Pour la jeune entrepreneure derrière la plateforme d’inspiration santé et bien-être À volonté, le secret d’un bol réussi est dans la combinaison des textures et des saveurs. Elle a accepté de nous faire partager ses créations, dont celle-ci, colorée et remplie de saveurs, d’inspiration mexicaine.

Pour 2 personnes

Ingrédients

1 tasse de riz brun cuit

1/2 tasse de fèves noires égouttées et rincées (peuvent être remplacées par du poulet effiloché ou en cubes)

2 tomates, coupées en dés

1 courgette, coupée en dés

1 c. à thé de chacune des épices suivantes : cumin, paprika, chili

1 gousse d’ail, finement hachée

1/2 oignon, finement haché

Sel et poivre, au goût

Ingrédients pour la sauce à l’avocat et à la lime

1 avocat

Le jus de 1 lime

1 c. à thé de cumin en poudre

1 c. à soupe de coriandre hachée

Un filet d’huile d’olive

Ingrédients pour la garniture

Laitue romaine ciselée

1/2 tasse de maïs en grains surgelé, décongelé

1 poivron rouge, coupé en dés

Quelques fines tranches d’oignon rouge

Fromage cheddar râpé

Coriandre hachée

Flocons de piment fort

Préparation

1. Faire revenir la gousse d’ail et l’oignon à feu doux quelques minutes, puis ajouter les tomates et les épices. Laisser mijoter quelques minutes, jusqu’à ce que les tomates aient réduit.



2. Ajouter les fèves et la courgette et faire cuire quelques minutes, jusqu’à ce que le mélange soit chaud. Ajouter sel et poivre au goût.



3. Passer les ingrédients de la sauce à l’avocat au pied mélangeur jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène.



4. Mettre le riz dans un bol, puis ajouter le mélange de fèves, de tomates et de courgette.



5. Ajouter les différents éléments de la garniture et garnir le tout de sauce à l’avocat et de flocons de piment fort.

Grain ou céréale

Toutes nos recettes sont à base de riz brun, mais on peut facilement le remplacer, au goût ou selon ce que l’on a sous la main, par un autre grain ou une autre céréale : quinoa, millet, farro, orge, riz sauvage, vermicelles, nouilles soba, orzo…

Publié sur lapresse.ca le 2 février 2017.

Appelez-moi chef ! : truite et herbes fraîches

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Truite et herbes fraîches

Rien n’est plus agréable que de faire griller ses petites truites arc-en-ciel dans la poêle après une journée passée sur le lac. Délicieuses au naturel, elles s’apprêtent aussi à merveille avec quelques ingrédients choisis. Suggestion de la cheffe Dominique Dufour, du Pier 66.

Pour 2 à 4 personnes

Temps de préparation et de cuisson : 45 minutes

Ingrédients

1 truite entre 600 g et 1,2 kg

1 tasse de menthe fraîche

1 tasse de persil frais

1/2 tasse de ciboulette fraîche

1/4 de c. à thé de cannelle

1/4 de c. à thé de cumin

1 citron, zesté et pressé

1/2 tasse d’huile d’olive extra-vierge

1/4 de tasse de crème fraîche épaisse

2 c. à thé de miel de fleur sauvage

1 c. à thé de fleur de sel

Herbes fraîches pour garnir

Préparation

1. Commencer par désosser la truite : avec un couteau à poisson, faire une incision sur le ventre en partant de la tête vers la queue. Vider le poisson en évitant de laver la cavité à grande eau pour ne pas endommager la chair. Essuyer la cavité avec un papier absorbant humide. Poser le poisson sur le flanc, ventre ouvert. Faire deux incisions verticales, une à la base de la queue, l’autre à la base de la tête, derrière la nageoire pectorale. Entrer dans la cavité centrale et couper les arêtes de la cage thoracique en suivant l’arête centrale de près. Poursuivre l’incision jusqu’à la nageoire dorsale, de la tête à la queue. Sectionner la colonne vertébrale aux deux extrémités (tête et queue) et la retirer délicatement. Ouvrir la truite en papillote et retirer les os de broche à l’aide d’une petite pince. Finalement, glisser le couteau sous les côtes coupées et les retirer sur chaque filet. Refermer le poisson, saler et huiler la peau.



2. Dans un robot culinaire ou un mélangeur, combiner la menthe, le persil, la ciboulette, la cannelle, le cumin, le zeste et le jus de citron ainsi que l’huile d’olive. Broyer jusqu’à l’obtention d’une pâte. Badigeonner l’intérieur de la truite de ce mélange.



3. Préchauffer le gril ou barbecue à feu moyen. S’assurer que la grille du barbecue est bien chaude et y déposer la truite. Après 5 minutes, retourner délicatement le poisson à l’aide de spatules (des pinces traverseront la chair délicate). Lorsque les deux côtés sont colorés, transférer le poisson sur la grille du haut, baisser le feu et fermer le couvercle. Le temps de cuisson dépend de la taille du poisson — à l’aide d’un thermomètre à viande, vérifier que la partie la plus charnue du filet atteint 60 °C (140 °F). Laisser reposer 5 minutes avant de transférer sur le plat de service.



4. Étaler la crème fraîche sur le fond du plat de service. Déposer doucement le poisson au centre. Garnir le plat avec un filet de miel, sur le poisson ainsi que sur la crème fraîche. Terminer la présentation avec de la fleur de sel et des herbes fraîches.

Publié sur lapresse.ca le 5 mai 2017.

Plaisir coupable : macarons géants aux fruits

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Macarons géants aux fruits

Attention, les parents, les enfants prennent le contrôle de votre cuisine (et de votre tablette) ! Car cuisiner, ce n’est pas sorcier. Les jeunes, faites apparaître des étoiles dans les yeux de votre famille en lui servant un repas digne des plus grands petits chefs !

Donne 10 macarons

Ingrédients pour les biscuits

2 tasses de farine

1/2 tasse de cacao en poudre

1 1/2 c. à thé de poudre à pâte

1/2 tasse de beurre mou

1 tasse de cassonade

2 gros œufs

1 c. à thé de vanille

1 tasse de lait

Ingrédients pour la garniture

1 tasse de crème 35 %

1/8 de tasse de sucre blanc

Des petits fruits (fraises coupées en deux, framboises, mûres ou bleuets)

Matériel

Trois grands bols

Des tasses et cuillères à mesurer

Une cuillère en bois

Un batteur électrique

Une maryse (une spatule souple qui permet de racler les parois des bols)

Deux plaques à biscuits couvertes de papier parchemin

Deux grandes cuillères à soupe

Préparation des biscuits

1. Demande à tes parents de préchauffer le four à 350 °C et de mettre la grille au centre du four. Tapisse la plaque de cuisson avec du papier parchemin.



2. Dans un des bols, combine les ingrédients secs (la farine, le cacao et la poudre à pâte) et mélange-les à l’aide d’une cuillère en bois. Dans un autre bol, dépose les ingrédients humides (le beurre, la cassonade, les œufs, la vanille) — sauf le lait — et mélange-les à basse vitesse à l’aide du batteur électrique.



3. Incorpore graduellement les ingrédients secs dans les ingrédients humides en les mélangeant avec une cuillère de bois, et en alternant avec le lait : un coup le lait (la moitié), un coup les ingrédients secs (la moitié), mélange bien et recommence. Pour bien mélanger les ingrédients, tu peux terminer avec le batteur électrique.



4. À l’aide de cuillères à soupe, dépose de petites quantités de pâte à biscuits (deux cuillères à soupe ou la grosseur d’une petite clémentine) sur les plaques de cuisson. Tu devrais avoir 10 biscuits par plaque, pour un total de 20. Comme ils grossiront durant la cuisson, assure-toi qu’il y a assez d’espace entre eux.



5. Mets les biscuits au four pour 12 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient fermes sur les côtés et mous au milieu, en procédant une plaque à la fois.

Préparation de la garniture

Verse la crème, le sucre et la vanille dans un bol. Avec le batteur électrique, fais mousser la préparation à haute vitesse jusqu’à ce que des motifs se créent dans la crème et qu’elle soit ferme.

L’assemblage

Dépose une couche de crème fouettée d’environ 1 cm d’épaisseur sur le côté plat des biscuits. Garnis 10 d’entre eux de fruits, avant de les couvrir d’un autre biscuit sur lequel tu n’auras mis que de la crème fouettée.

Psitt !

Quand tu utilises le batteur électrique, assure-toi que les fouets touchent toujours le fond du bol. Tu éviteras ainsi d’éclabousser tout autour. Dépose aussi les fouets dans la préparation avant de mettre l’appareil en marche et commence tout doucement : d’abord à la première vitesse, puis accélère graduellement.

Astuce

Si tu cuisines un plat qui contient beaucoup d’ingrédients, tu peux te faciliter la vie en préparant d’abord tous tes ingrédients dans les quantités qui sont indiquées dans ta recette. Tu n’auras plus qu’à te concentrer sur les étapes de préparation et à la combiner.

Publié sur lapresse.ca le 27 février 2017.

Santé ! : cosmo aux agrumes et à la grenade

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Cosmo aux agrumes et à la grenade

Ricardo adore les cocktails, à tel point qu’ils remplacent même parfois le vin au repas.

Préparation : 5 minutes

Portions : 4

Ingrédients

1/2 pamplemousse rose, le jus seulement

1 orange, le jus seulement

1 lime, le jus seulement

30 ml (2 c. à soupe) de grains de grenade

30 ml (2 c. à soupe) de vodka

30 ml (2 c. à soupe) de Grand Marnier

Glaçons

Préparation

1. Dans une tasse à mesurer ou un shaker, mélanger tous les ingrédients.



2. Répartir dans quatre coupes à martini.

Truc : Au besoin, tamiser les jus afin d’éviter d’avoir des pépins dans le cocktail.

Publié sur lapresse.ca le 23 janvier 2017.