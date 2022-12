Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

Petit creux (ou grand creux !) : poutine végé aux légumes-racines

Pour les végétariens, voici un plat simple qui agrémente les légumes-racines, que j’adore au four. Il est transformable à l’infini. Changez les herbes ou ajoutez-en, remplacez le chou-fleur par du brocoli, préparez-le avec un pesto de noisettes ou de noix de Grenoble plutôt que de noix de pin, utilisez du halloumi déjà assaisonné, tout est possible.

Ingrédients

Pommes de terre

Un mélange de vos légumes-racines préférés coupés en morceaux : panais, carottes, navet… Ne prenez que ce qui vous plaît.

1 chou-fleur

2 oignons rouges

2 poivrons rouges

Une bonne portion d’épinards

Sauge

Fromage halloumi

Pesto (le pesto maison est évidemment toujours meilleur)

Sel, poivre, huile d’olive

Préparation

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

2. Couper en cubes grossiers les pommes de terre et les légumes, les oignons rouges en quartiers, et défaire le chou-fleur en bouquets.

3. Couper le fromage halloumi de la grosseur qui vous plaît dans une poutine.

4. Mettre les légumes dans un bol, avec une grosse botte d’épinards. Saler, poivrer, puis ajouter quatre ou cinq feuilles de sauge déchirées avec deux ou trois cuillères à soupe d’huile d’olive, et mélanger.

5. Bien étaler tous les légumes dans un plat allant au four et cuire 20 minutes.

6. Au bout de 20 minutes, parsemer le plat des cubes de halloumi de façon à les espacer pour qu’ils ne collent pas ensemble. Mettre le four à gril, puis cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que le fromage soit gratiné.

7. Une fois le plat sorti du four, arroser du pesto dilué dans de l’huile d’olive.

Source : une recette de Chantal Guy.

Publié sur lapresse.ca le 28 septembre 2019.

Vite fait, bien fait : tofu grec, tzatziki et riz aux légumes

Cette recette de Jean-Philippe renouvelle le genre en proposant un tofu croustillant et goûteux qui ne baigne pas dans la sauce. Elle pourrait même convaincre ceux et celles qui n’apprécient pas la texture et le manque de personnalité de cet aliment. Résistez à l’envie, les soirs pressés, de passer outre la sauce tzatziki. Même si cette recette se décline en trois volets, une fois le tofu mariné, elle est plutôt simple et rapide à réaliser.

Rendement : 4 portions

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 32 minutes

Repos : 1 heure

Ingrédients pour le tofu mariné

450 g de tofu extraferme

2 c. à soupe (30 ml) de moutarde à l’ancienne

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de vin rouge

1 c. à thé d’origan séché

1 c. à thé de basilic séché

1/4 de c. à thé de piment rouge broyé

1 c. à thé de sel

Poivre au goût

Ingrédients pour la sauce tzatziki

1/2 tasse (125 ml) de mayonnaise végane

1/4 de tasse (60 ml) de crème de soya de type Belsoy

1 c. à thé de poudre d’ail

1 c. à thé de poudre d’oignon

Le jus de 1/2 lime (environ 1 c. à soupe)

2 c. à thé de sirop d’érable

2 c. à thé d’aneth frais haché

1/2 c. à thé de sel

1/3 de concombre râpé

Poivre au goût

Ingrédients pour le riz aux légumes

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 oignon haché

2 tasses (500 ml) de bouillon de légumes

1 tasse (200 g) de riz blanc à grains longs

1/2 tasse (85 g) de petits pois surgelés

1/2 tasse (75 g) de maïs surgelé

1 c. à thé de sel

Poivre au goût

Tomates cerises au service

Préparation pour le tofu mariné

1. Déchirer le tofu en morceaux de la grosseur d’une bouchée. Réserver.



2. Dans un contenant hermétique, mélanger le reste des ingrédients, sauf l’huile végétale. Ajouter les morceaux de tofu et laisser mariner au réfrigérateur au minimum 60 minutes.



3. Préchauffer le four à 400 o F (205 o C).



F (205 C). 4. Huiler une plaque de cuisson et y déposer les morceaux de tofu mariné. Cuire au four 20 minutes.

Préparation pour la sauce tzatziki

5. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients.

Préparation pour le riz aux légumes

6. Faire chauffer l’huile dans une casserole. Ajouter l’oignon et faire suer, à feu moyen, durant 5 minutes. Ajouter le reste des ingrédients, porter à ébullition, couvrir, réduire le feu et laisser mijoter environ 12 minutes jusqu’à ce que tout le liquide soit absorbé. Laisser reposer 15 minutes à couvert avant de servir.

Pour le service

7. Servir le tofu mariné avec le riz aux légumes, la sauce tzatziki, des tomates cerises et, si désiré, du pain naan.

Source : recette tirée du livre Réconfort végane, de Jean-Philippe Cyr.

Publié sur lapresse.ca le 20 novembre 2021.

Appelez-moi chef ! : poêlée de pleurotes Blanc de gris

Une recette du restaurant Cadet. Chez son grand frère, le Bouillon Bilk, on sert une assiette de pleurotes plus complexe, avec pommes pressées, poudre de champignon fumé, chou-rave, granola, crème sûre de poblano et feta macédonienne.

Pour 4 personnes

Ingrédients

Champignons

2 c. à soupe de beurre non salé

250 g de pleurotes

1 échalote ciselée

25 ml de vin blanc

Sel et poivre

1 radicchio

1 c. à soupe de sirop d’érable

Persillade

125 ml de persil haché

125 ml de coriandre hachée

125 ml de menthe hachée

50 ml d’estragon

1 gousse d’ail

1 piment chili rouge haché

2 c. à soupe d’huile d’olive

Jus d’une lime

Accompagnement

Sel et poivre

10 feuilles de laitue printanière

1 poire coupée en juliennes

1 c. à soupe d’huile d’olive

1 c. à soupe de miel

20 g de fromage Le Fleur des Monts ou autre

Préparation

1. Au mélangeur ou au robot culinaire, broyer les herbes, l’ail, le piment, l’huile d’olive et le jus de lime. Assaisonner au goût et réserver.

2. Couper le radicchio en quatre et le faire griller au BBQ ou dans une poêle striée. Émincer, déposer dans un bol et ajouter le sirop d’érable. Touiller.

3. Dans une poêle, faire fondre le beurre. Y faire sauter les pleurotes à feu vif, jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Ajouter les échalotes et déglacer au vin blanc. Ajouter le radicchio. Ajouter la persillade. Saler et poivrer.

4. Dans un petit cul-de-poule, mélanger laitue, poire, huile, miel, sel et poivre.

5. Déposer les champignons dans l’assiette.

6. Surmonter de laitue et de poire.

7. Finir avec des copeaux de fromage Le Fleur des Monts.

Source : recette du restaurant Cadet.

Publié sur lapresse.ca le 19 avril 2018.

Plaisir coupable : le pain en pot de Marilou

Ce temps des Fêtes, où bien des gens ont justement du temps, est un moment propice à offrir une recette en pot en cadeau. Adepte du concept, Marilou, de Trois fois par jour, propose, dans son plus récent livre Un peu plus végé, une recette de pain en pot aux fruits séchés et aux pépites de chocolat.

Préparation : 10 minutes pour le pot et 5 minutes pour le pain

Cuisson : de 45 à 50 minutes pour le pain

Congélation : le pot ne se congèle pas. Le pain se congèle.

Conservation : le pot se conserve un mois à température ambiante. Le pain se conserve 2 ou 3 jours à température ambiante.

Rendement : 8 portions

Le pot

Ingrédients

1/2 tasse de farine de blé entier

1/4 de tasse de cassonade

1 c. à thé de cannelle moulue

1/2 tasse de farine blanche 1/4 de tasse de sucre

1 c. à thé de poudre à pâte

1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

1/4 de c. à thé de sel

1/2 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide

1/3 de tasse de canneberges séchées

1/2 tasse de pépites de chocolat noir

1/3 de tasse d’abricots séchés, coupés en dés

1/2 tasse de pacanes, hachées grossièrement 1/3 de tasse de dattes Medjool, dénoyautées et coupées en dés (Vous pouvez remplacer les noix et les fruits séchés par les préférés de la personne qui recevra le pot.)

Préparation

1. Dans un pot en verre d’une contenance de 1 litre, verser délicatement tous les ingrédients afin de former des étages distincts, en suivant l’ordre des ingrédients à partir du haut de la liste.

2. Offrir le pot avec la liste d’ingrédients et les étapes de confection à la page suivante.

Le pain

Ingrédients

2 œufs 1⁄4 de tasse d’huile végétale 1⁄2 tasse de lait végétal ou régulier

Pot reçu en cadeau

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F et placer la grille au centre. Huiler ou beurrer un moule à pain de 10 po x 4 po, puis réserver.

2. Dans un grand bol, fouetter les œufs avec l’huile végétale et le lait.

3. Ajouter tous les ingrédients du pot, puis remuer afin de former une pâte, sans plus.

4. Verser dans le moule à pain, puis cuire au four de 45 à 50 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre en ressorte propre.

Source : recette tirée du livre 3 fois par jour : Un peu plus végé, de Marilou.

Publié sur lapresse.ca le 1er janvier 2021.

Santé ! : smoothie aux arachides, dattes et banane

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) d’arachides

3 dattes Medjool dénoyautées

250 ml (1 tasse) de boisson de soya non sucrée

1 banane

15 ml (1 cuillerée à soupe) de beurre de soya

125 ml (1/2 tasse) de glace

Préparation

1. Faire tremper les arachides et les dattes dans le lait de soya afin de conserver tous les éléments nutritifs.

2. Le lendemain matin, passer tous les ingrédients au robot jusqu’à l’obtention d’un smoothie à la texture lisse et homogène.

Le conseil d’Hubert : il est possible de varier les ingrédients de cette recette en changeant la variété de noix. Essayez avec des noix d’acajou ou des amandes.

Source : recette d’Hubert Cormier, nutritionniste, tirée de son livre Légumineuses & Cie.

Publié sur lapresse.ca le 9 février 2017.