Les enfants ont envie de participer aux préparatifs du temps des Fêtes ? Chaque semaine jusqu’à Noël, nous vous proposons une recette simple et festive qu’ils pourront cuisiner avec l’aide de leur sous-chef préféré. Aujourd’hui : un chocolat chaud aux Turtles.

La meilleure boisson à déguster lorsqu’on rentre à la maison les mitaines mouillées, le nez gelé et le cœur rempli de fierté d’avoir construit le plus beau des bonshommes de neige ? Le chocolat chaud, bien entendu ! Et si on y ajoutait une touche de fantaisie ? C’est ce que propose le chef Chanthy Yen avec sa recette toute simple de chocolat chaud aux Turtles.

La première fois qu’il l’a servi, c’était il y a quelques années alors que ses nièces lui rendaient visite à Montréal pour le temps des Fêtes. « Je ne m’étais pas bien préparé à recevoir des enfants, avoue le chef, qui habite aujourd’hui à Ottawa et qui cuisine pour le premier ministre Justin Trudeau. J’avais un sapin de Noël, elles avaient leurs cadeaux, mais je n’avais pas pensé aux desserts et aux autres gâteries. »

Un soir, les fillettes lui ont demandé un chocolat chaud. « Je me disais : “Tout est fermé. Qu’est-ce que je fais ?” » Puis, il s’est rappelé la boîte de Turtles qu’il avait reçue.

Ses nièces ont adoré transformer les friandises en chocolat chaud, se souvient Chanthy Yen, qui a répété l’expérience à quelques reprises depuis.

« J’ai choisi de suggérer cette recette parce qu’elle est simple, amusante et qu’elle apporte de la joie quand on la prépare ensemble », explique celui qui a un comptoir à son nom au Time Out Market, à Montréal, où il propose un menu inspiré des saveurs de partout au pays.

Votre enfant n’est pas un amateur de Turtles ? La recette peut être reproduite avec la barre de chocolat de son choix.

Recette

PHOTO JOSIE DESMARAIS, COLLABORATION SPÉCIALE Chocolat chaud aux Turtles

Préparation : 10 minutes

Rendement : 4 portions

Ingrédients

4 tasses de lait

¼ de tasse de poudre de cacao

¼ de tasse de sucre blanc ou de cassonade

½ c. à thé d’extrait de vanille

6 chocolats Turtles (ou environ 100 g d’une barre de chocolat au choix)

Crème fouettée, si désiré

Bonbons décoratifs, si désiré

Préparation