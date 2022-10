Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Petit creux : velouté de citrouille

Servir cette soupe dans de petites citrouilles en guise de bol ou dans une plus grosse citrouille. J’aime bien passer les citrouilles au four pour les réchauffer. La soupe se garde chaude plus longtemps et si vos invités grattent la chair de la citrouille, le résultat sera plus agréable. Calculez une quarantaine de minutes à 180 °C (350 °F) pour des petites citrouilles sans les graines.

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Portions : 4 à 6

Ingrédients

1 oignon, haché

30 ml (2 c. à soupe) de beurre

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

2 litres (8 tasses) de citrouille pelée et coupée en cubes

2 gousses d’ail, hachées

1 litre (4 tasses) de bouillon de poulet

500 ml (2 tasses) de pommes de terre pelées et coupées en cubes

1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue

Sel et poivre

60 ml (1/4 tasse) de graines de citrouilles, écaillées et grillées

Préparation

1. Dans une casserole, dorer l’oignon dans le beurre et l’huile. Saler et poivrer. Ajouter la citrouille, l’ail et poursuivre la cuisson environ 5 minutes en remuant. Ajouter le bouillon, les pommes de terre et la muscade.



2. Porter à ébullition. Couvrir et laisser mijoter doucement environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Au mélangeur, réduire en purée lisse. Rectifier l’assaisonnement.



3. Garnir la soupe de graines de citrouille et d’un filet d’huile d’olive.

Publié sur lapresse.ca le 30 octobre 2009.

Vite fait bien fait : polenta à la citrouille

PHOTO LOUISE GAGNON, TIRÉE DU SITE MA CITROUILLE BIEN-AIMÉE Polenta à la citrouille

Donne 3 tasses

La citrouille et le maïs se marient harmonieusement et ont un goût tout en délicatesse, observe Louise Gagnon, qui est à l’origine de cette recette. À servir en accompagnement d’une protéine ou avec une ratatouille.

Ingrédients

6 mini-citrouilles Wee-be-little ou autre (ex. Jack-be-little ou Baby Boo), évidées (facultatif)

250 ml (1 tasse) de lait

250 ml (1 tasse) de purée de citrouille maison

3 c. à soupe d’eau

3/4 de c. à thé de sel

65 g ou 90 ml (1/3 de tasse + 2 c. à thé) de semoule de maïs fine

20 g ou 60 ml (1/4 de tasse) de fromage parmesan râpé

Poivre du moulin

Champignons sautés en garniture (facultatif)

Préparation

1. Placer une grille au centre du four. Préchauffer le four à 350 °F.



2. Tapisser une grande plaque de cuisson de papier parchemin. Déposer les mini-citrouilles couvertes de leur chapeau sur la plaque de cuisson et cuire au four pendant 20 à 30 minutes ou jusqu’à ce que leur chair soit très tendre lorsqu’on la pique avec la pointe d’un couteau. Réserver.



3. Dans un grand bol, mélanger le lait, la purée de citrouille, l’eau, le sel et la semoule de maïs. Mettre au micro-ondes à puissance maximale pendant 4 minutes. Mélanger à l’aide d’un fouet pour éliminer les grumeaux et remettre au four à puissance maximale pour 3 minutes encore. Ajouter le parmesan et le poivre. Mélanger. Rectifier l’assaisonnement.



4. Verser la polenta dans les mini-citrouilles et garnir de champignons sautés.

Variante : remplacer le fromage parmesan par du fromage de chèvre frais non affiné.

Publié sur lapresse.ca le 31 octobre 2020.

Appelez-moi chef ! : rochers au chocolat et aux bonbons d’Halloween

PHOTO SILVIE LI, FOURNIE PAR O’GLEMAN MÉDIA Rochers au chocolat et aux bonbons d’Halloween

Redonnez une deuxième vie à vos sucreries avec cette gâterie croustillante !

Portions : 12

Préparation : 15 minutes

Repos : 30 minutes

Ingrédients

90 g (3 oz) ou 125 ml (1/2 tasse) de chocolat mi-sucré haché

60 ml (1/4 de tasse) de beurre d’amandes naturel *

125 ml (1/2 tasse) de bonbons d’Halloween hachés grossièrement **

250 ml (1 tasse) de protéine végétale texturée (PVT) ***

Préparation

1. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable).



2. Hacher grossièrement le chocolat et déposer dans un bol moyen allant au four à micro-ondes. Ajouter le beurre d’amandes.



3. Chauffer le chocolat et le beurre d’amandes 1 minute ou jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Mélanger.



4. Hacher grossièrement les bonbons choisis.



5. Ajouter les bonbons et la PVT dans le bol avec le chocolat fondu et mélanger pour bien enrober.



6. À l’aide d’une cuillère, répartir le mélange sur la plaque pour former 12 rochers.



7. Réfrigérer pour un minimum de 30 minutes, puis transférer dans un contenant hermétique.

Se conserve 1 semaine au réfrigérateur et ne se congèle pas.

* Pour le beurre d’amandes : en cas d’allergie, n’hésitez pas à le remplacer par un autre beurre de noix ou de soya.

** Pour les bonbons : utilisez les restes des sucreries que vos enfants auront récoltées à l’Halloween ou tout autre bonbon de votre choix : tablettes de chocolat, jujubes, caramels, réglisses ou croustilles, tout peut y passer.

*** Pour la protéine végétale texturée (PVT) : dans cette recette, on l’ajoute telle quelle, sans la cuire ni la réhydrater. Elle apporte du croquant en plus d’ajouter une dose de fibres et de protéines.

Source : recette de Geneviève O’Gleman.

Publié sur lapresse.ca le 30 octobre 2021.

Plaisir coupable : meringues fantômes et diables

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Meringues fantômes et diables

Donne 12 fantômes et 12 diables

Ingrédients

1 tasse de blanc d’œuf

1 tasse de sucre

Colorant rose et noir

Préparation

1. Préchauffer le four à 95 °C (200 °F).



2. Dans une grosse casserole, faire bouillir 1 litre d’eau, y déposer le bol contenant les blancs d’œuf et le sucre, pour faire un bain-marie, et agiter constamment jusqu’à la dissolution du sucre dans les blancs.



3. Battre le mélange de meringue au batteur-mélangeur de 5 à 7 minutes, à vitesse élevée.



4. Séparer la meringue en deux, une moitié pour le rouge, l’autre pour le blanc. Colorer la moitié de la recette. Conserver une petite quantité pour le noir. Le blanc servira à créer les fantômes.



5. À l’aide d’une poche à pâtisserie, dresser sur une plaque avec un papier sulfurisé et faire sécher au four pendant 90 minutes.

Source : recette de Rémy Couture, propriétaire de la pâtisserie Crémy.

Publié dans La Presse+ le 29 octobre 2016.