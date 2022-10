Des « kickass pancakes aux myrtilles », des barres au citron et à la pistache, un « cookie géant aux cranberries »… Est-ce des recettes canadiennes ? Selon le ELLE France, oui ! Après un article paru en 2016 sur Ricardo Larrivée qui le décrivait en « gentleman trappeur », le magazine récidive avec une vision décalée et — selon plusieurs — folklorique du Québec.

Florence Dancause La Presse

Contactée mardi par La Presse au sujet de l’article, la rédactrice en chef du digital de ELLE France a présenté des excuses. « Nous sommes sincèrement désolés que nos recettes et notre présentation du chef [Ricardo Larrivée (en 2016)] aient pu heurter nos amis québécois. Nous allons dépublier l’article de ces recettes sur le site ELLE.FR dans les prochaines heures, pour ne pas davantage alimenter la polémique », a réagi par écrit la rédactrice Julie Dessagne.

L’article publié le 13 octobre dernier — et dépublié ce mardi matin — sur le site web de ELLE à table fait un petit résumé des origines de la cuisine canadienne où « beaucoup de recettes […] retracent leur origine en France, en Angleterre ou en Écosse, mais aussi plus récemment en Asie de l’Est ».

On parle ensuite des plats traditionnels canadiens, en mentionnant la fameuse poutine, la tourtière, le pâté chinois, mais aussi le Johnny cake.

Douze recettes sont ensuite présentées comme étant canadiennes et parfaites « pour célébrer la saison automnale » : du risotto à la butternut caramélisée au sirop d’érable de Trish Deseine, une terrine québécoise porc et cranberries, des kickass pancakes aux myrtilles, un hachis parmentier québécois végétarien, du ketchup aux cranberries, des barres au citron et à la pistache, une tarte aux raisins secs et aux noix de pécan, un cake noix de pécan et sirop d’érable, une glace chicorée-café, des haricots au lard, un cookie géant aux cranberries et au sirop d’érable et un pumpkin pie au spéculoos.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE WEB ELLE À TABLE

Le magazine ELLE France avait déjà suscité la polémique au Québec après la publication d’un article consacré à Ricardo Larrivée qui était ponctué de clichés. Le journaliste s’était défendu par la suite en disant qu’il avait utilisé certaines expressions puisqu’elles « font rêver chez nous ».