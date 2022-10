Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Appelez-moi chef ! : sublime soupe à l’oignon gratinée

« Chez nous, on aime notre soupe à l’oignon très “British”, avec du cheddar et de la bière ! Ne vous gênez pas pour doubler les portions et congeler la base de soupe à l’oignon, car pour les prochaines utilisations, il ne vous restera qu’à la gratiner », affirme notre chroniqueuse Chantal Guy.

Préparation : 10 minutes

Cuisson : environ 1 heure

Ingrédients

Pour plus de saveur, choisissez différents types d’oignons (rouge, blanc, jaune), un poireau, deux gousses d’ail et des échalotes françaises.

Beurre et huile d’olive

1 tasse de votre bouillon maison (ou du commerce)

2 boîtes de conserve de bouillon de bœuf

1 bière noire

Quelques feuilles de sauge et de laurier

Sauce Worcestershire

Cheddar vieilli

1 baguette de pain

Préparation

1. Couper les oignons, le blanc du poireau et les échalotes françaises en minces rondelles.

2. Mettre un carré de beurre dans un peu d’huile dans une casserole assez grande.

3. Faire suer les oignons à feu vif, ajouter la sauge, le laurier, la sauce Worcestershire, mélanger, puis baisser à feu doux et couvrir aux trois quarts. Le truc est de laisser caraméliser les oignons très longtemps, pour qu’ils deviennent sucrés, en les brassant une fois de temps en temps – 45 bonnes minutes.

4. Pendant ce temps, si la baguette de pain est trop fraîche, en couper quelques rondelles à faire griller sur une plaque pour les durcir et en faire des croûtons.

5. Ajouter dans la casserole avec les oignons la tasse de bouillon maison, le bouillon de bœuf et la moitié d’une bière noire. Laisser mijoter pour que les saveurs se mélangent une quinzaine de minutes. Faire refroidir.

6. Râper le cheddar.

7. Dans des bols allant au four, verser la préparation de soupe à l’oignon. Disposer délicatement des croûtons pour tout recouvrir. Ajouter le cheddar râpé généreusement par-dessus.

8. Mettre les bols au four et gratiner à 400 °F à votre goût – bien surveiller de façon à ne pas brûler le gratin !

9. Servir avec une salade verte ou une tartinade à l’avocat.

Source : recette de notre chroniqueuse Chantal Guy.

Publié sur lapresse.ca le 18 avril 2020.

Vite fait bien fait : recette de cretonnade express

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Cretonnade express de Viens manger ! Le végétarisme en toute simplicité, de l’Université de Montréal.

Voici une recette facile de faux cretons végétariens – c’est pourquoi le terme « cretonnade » est employé. Elle est tirée de Viens manger ! Le végétarisme en toute simplicité, conçu par des étudiants sous la direction de Marie Marquis, professeure au département de nutrition de l’Université de Montréal.

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 45 secondes

Temps de réfrigération : 1 heure

Rendement : 250 ml (1 tasse) de cretonnade

Ingrédients pour la cretonnade express

60 ml (1/4 de tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide

80 ml (1/3 de tasse) d’eau

250 ml (1 tasse ou 1/2 conserve de 540 ml) de lentilles, égouttées et rincées

5 ml (1 c. à thé) de poudre d’oignon

2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

2,5 ml (1/2 c. à thé) de mélange 4 épices

Préparation

1. Mettre les flocons d’avoine et l’eau dans un bol et chauffer au four à micro-ondes pendant 45 secondes, en vérifiant pour éviter que ça déborde.

2. Ajouter le reste des ingrédients dans le bol. À l’aide d’un pied mélangeur, broyer grossièrement.

3. Réfrigérer 1 heure et servir sur un pain au choix. Déguster.

Source : Viens manger ! Le végétarisme en toute simplicité, sous la direction de Marie Marquis, département de nutrition de l’Université de Montréal.

Publié sur lapresse.ca le 1er février 2020.

Petit creux : pesto aux fanes de carottes, sur carottes rôties

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les carottes rôties au pesto aux fanes de carottes sont une recette de Nick Hodge.

Quand les carottes viennent d’être sorties de terre (ou achetées à l’épicerie), les fanes sont habituellement bien éclatantes. C’est si dommage de les envoyer directement au compost, quand ce n’est pas dans la poubelle. Mariez-les à du basilic et leur côté un peu gazon disparaîtra.

Ingrédients

Les fanes d’une petite botte de carottes fraîches

12 à 15 grosses feuilles de basilic frais

Jus d’un citron

1 c. à soupe de miel (Nick utilise celui de son ami Anicet)

1/2 tasse de pacanes

2 gousses d’ail hachées

Sel et poivre au goût

1/4 de tasse d’huile d’olive

Les carottes sans fanes

Huile d’olive

Sel et poivre au goût

5 ou 6 tranches minces d’un fromage goûteux (Nick a utilisé une pâte ferme de la fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac)

2 c. à soupe de pacanes hachées

Préparation

1. Mettre les fanes, le basilic, le jus de citron, le miel, les pacanes, l’ail, le sel et le poivre dans un mélangeur ou un robot culinaire et hacher finement. Goûter. Si le pesto est un peu trop « vert », ajouter quelques feuilles de basilic.

2. Avec le moteur en marche, verser l’huile en filet sur les verdures et continuer de mélanger jusqu’à la consistance désirée, qui peut être plus ou moins lisse.

3. Nick sert ce pesto avec des carottes rôties, qu’il fait d’abord cuire au four à 350 °F, avec un peu d’huile d’olive, du sel et du poivre, pendant 30 minutes. Finir à broil, pendant 5 minutes.

4. Dans un bol, mélanger ensuite les carottes avec deux bonnes cuillerées de pesto. Déposer de nouveau les légumes dans un plat allant au four et couvrir avec les tranches de fromage. Enfourner quelques minutes à 350 °F, jusqu’à ce que le fromage soit fondu.

5. Ajouter quelques petites cuillerées de pesto sur le dessus et autour du gratin, parsemer avec quelques pacanes hachées et servir.

Bon à savoir : on peut également manger ce pesto sur des pâtes, dans des sandwiches, dans une soupe de type minestrone, avec du poulet, etc.

Source : Recette de Nick Hodge, chef et copropriétaire du restaurant Icehouse et de la ferme Sugaree.

Publié sur lapresse.ca le 7 septembre 2017.

Plaisir coupable : biscuits brownies

PHOTO SYLVIE LI, FOURNIE PAR O’GLEMAN MÉDIA Ces biscuits brownies s’envoleront rapidement...

Décadents et moelleux... tout ce que vous aimez du brownie, en format biscuits !

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 6 minutes

Rendement : environ 15 biscuits

Se conservent trois jours à température ambiante ou deux mois au congélateur.

Ingrédients

100 g (3 1/2 oz) ou environ 125 ml (1/2 tasse) de chocolat noir haché

15 ml (1 c. à soupe) de beurre

1 œuf

80 ml (1/3 de tasse) de cassonade

15 ml (1 c. à soupe) de fécule de maïs

15 ml (1 c. à soupe) de cacao

1 ml (1/4 de c. à thé) de poudre à pâte

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Placer la grille au centre du four. Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin (ou d’une feuille de cuisson réutilisable).

2. Hacher grossièrement le chocolat. Déposer dans un bol moyen allant au four à micro-ondes et ajouter le beurre. Chauffer de 45 à 60 secondes ou jusqu’à ce que le chocolat soit fondu. Réserver.

3. Dans un grand bol, avec un batteur électrique (mixette), à vitesse maximale, fouetter l’œuf et la cassonade 3 minutes ou jusqu’à ce que le mélange ait doublé de volume (voir notes).

4. À basse vitesse, incorporer graduellement le chocolat fondu.

5. Saupoudrer la préparation de fécule, de cacao et de poudre à pâte. Fouetter à basse vitesse pour incorporer.

6. À l’aide d’une cuillère de 15 ml (1 c. à soupe), répartir la pâte sur la plaque de cuisson pour former environ 15 biscuits.

7. Cuire au four 6 ou 7 minutes, jusqu’à ce que le dessus des biscuits soit bien craquelé. Éviter de trop cuire. Laisser tiédir quelques minutes et servir.

Il est important de bien fouetter pour dissoudre la cassonade dans les œufs et faire gonfler le mélange pour obtenir l’effet craquelé sur le dessus des biscuits. Le batteur électrique est de mise pour obtenir le résultat voulu ! Ces biscuits ne contiennent pas de farine, un avantage pour les personnes qui ont une allergie au blé ou qui doivent éviter le gluten.

Source : recette de Geneviève O’Gleman.

Publié sur lapresse.ca le 27 mars 2021.