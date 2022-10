« Et vous, vos recettes ? Allez-vous un jour les présenter ? » Depuis que Marina Orsini anime 5 chefs dans ma cuisine, des téléspectateurs lui demandent ses secrets de cuisinière. À ces curieux, elle offre Gourmande !, livre regroupant les spécialités culinaires de sa famille. La Presse l’a rencontrée sur le plateau de son émission.

Véronique Larocque La Presse

Livre de recettes ou album souvenir ? La question se pose lorsqu’on feuillette l’ouvrage de quelque 250 pages signé Marina Orsini. Aux explications pour préparer lasagne, poulet cacciatore, bagatelle, olives farcies ou pot-au-feu se juxtaposent des photos de fêtes de Noël, de voyages en Italie ou d’une jeune Marina à l’école primaire.

« C’est un peu une biographie gourmande », résume l’animatrice, qui reçoit La Presse dans sa minuscule loge entre le tournage de deux épisodes de 5 chefs dans ma cuisine.

Dans Gourmande !, Marina Orsini ne se contente pas de présenter les recettes qui ont marqué son enfance et sa vie d’adulte. Elle parle de sa famille. De son père et du clan Orsini qui ont quitté l’Italie pour immigrer au Canada dans les années 1950. De sa mère qui, écrit-elle, lui « a légué son goût pour les plaisirs de la table ».

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Gourmande !, premier livre de recettes de Marina Orsini

Marine Orsini se considère comme « privilégiée » de provenir d’une famille tricotée tellement serré qu’elle considère ses tantes comme des mères et ses cousins et cousines, comme des frères et sœurs. « Ma famille, c’est vraiment la base de ma vie. [Ce livre], c’était une façon de lui rendre hommage », raconte-t-elle.

Car pour Marina Orsini, chaque recette présentée est un peu « une strate de [sa] vie ». « Oui, c’est de la cuisine, mais ce sont aussi des souvenirs imprégnés en moi, dans mon cœur, dans ma tête », confie celle qui s’est souvent fait accoler le qualificatif « gourmande » (d’où le titre du livre).

La cuisine de sa mère

En parcourant le petit livre dans lequel elle note ses recettes, l’actrice chouchou des Québécois a facilement sélectionné celles qu’elle souhaitait faire partager avec le public. « C’était clair que je voulais mettre la dinde de ma mère, donne-t-elle en exemple. À Noël, elle combinait toujours l’Italie et le Québec. Il y a aussi sa lasagne, qui est une affaire incroyable. On l’avait faite à Ricardo sur deux épisodes, il y a 25 ans. » Un segment de cette émission a d’ailleurs été présenté à Tout le monde en parle, dimanche dernier, alors que Marina Orsini était l’une des invitées de Guy A. Lepage.

« Ma mère cuisinait merveilleusement bien. Elle a été très influencée par ma grand-mère italienne Orsini, qui est venue vivre avec mes parents au début [de leur relation] », indique l’animatrice.

Sa mère a aussi beaucoup appris en observant les tantes de son père préparer des repas. « Elles étaient des cuisinières absolument hors pair. »

Ma mère avait un gros livre de recettes. Il était rouge, si je ne me trompe pas. Elle y avait tout écrit à la main. Il y avait certaines recettes, comme le ragoût de pattes de cochon, mais c’étaient surtout des recettes italiennes. […] Quand ma mère est décédée, on n’a plus jamais trouvé ce livre-là. C’est resté un mystère. Marina Orsini

Pour l’animatrice, rédiger Gourmande ! « a été tout un voyage dans [son] passé ». En se plongeant dans ses souvenirs culinaires, elle a non seulement redécouvert les recettes de sa mère, mais aussi celles de sa tante Marguerite, de sa cousine Josée et de Nana, la grand-mère de son ex-conjoint, Serge Postigo, qui la considérait comme sa propre petite-fille. Marina Orsini consacre à chacune d’elles un chapitre de son livre, alors qu’une section présente plutôt ses coups de cœur inspirés de ses amis, de ses voyages ou de ses anciens amoureux. « Sans m’en rendre compte, c’est devenu un livre où je rends hommage à cinq femmes », constate-t-elle.

Une seconde famille

Pour donner vie à cet ouvrage, qu’elle dédie notamment à son fils Thomas, Marina Orsini s’est tournée vers sa seconde famille : l’équipe de l’émission 5 chefs dans ma cuisine.

L’animatrice n’imaginait pas meilleur complice que Marc Maulà. « Marc, c’est notre chef en chef dans la cuisine. C’est un grand styliste culinaire. » Quand les téléspectateurs de 5 chefs dans ma cuisine ne le voient pas à l’écran comme chef invité, il travaille derrière les caméras pour préparer les plats. « C’est vraiment lui, la tête de tout ce qu’on voit à l’émission », résume Marina Orsini.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Marc Maulà et Marina Orsini sur le plateau de 5 chefs dans ma cuisine

C’est donc entourée de Marc Maulà, mais aussi de la photographe de plateau Rosalie-Anne Lavoie Bolduc, du chef Denis Drolet et de la styliste Sylvie Lacaille que Marina Orsini a transformé ses souvenirs de famille en ouvrage à consulter.

« C’est vraiment beaucoup de travail, un livre de recettes. C’est fou ! Ça s’est étalé sur un an », confie Marina Orsini. Car les étapes sont nombreuses : réécrire les recettes, les tester plus d’une fois, les cuisiner, prendre des photos…

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Alors que La Presse visite le plateau de tournage de 5 chefs dans ma cuisine, l’équipe tourne un épisode avec une cheffe invitée bien spéciale… Marina Orsini. « C’est génial ! J’en reviens pas. Je ne pensais jamais que ça m’arriverait dans ma vie », lance la cuisinière. À ses côtés, le chef Marc Maulà, qui a participé à la création du livre de recettes Gourmande.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Deux recettes sont au menu : une sauce à spaghetti et des carrés aux dattes. Dans la cuisine adjacente au plateau, les différents aliments sont portionnés.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Avant que les caméras ne commencent à tourner, la photographe de plateau Rosalie-Anne Lavoie Bolduc prend quelques images.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Pendant ce temps, c’est l’heure de la coiffure et du maquillage pour Marina Orsini et Marc Maulà.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Petite répétition avec la réalisatrice Nicole Dussault avant de tourner l’un des trois segments de l’émission

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Dans la cuisine, le chef Denis Drolet met la touche finale aux carrés aux dattes.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Lors de cet épisode, qui sera diffusé en novembre, les téléspectateurs découvriront les coulisses de l’émission. Pour l’occasion, les caméramans se sont déplacés pour filmer la petite cuisine collée au plateau. 1 /7













Pour être bien installée, l’équipe a loué le studio où se tourne 5 chefs dans ma cuisine. Lors du passage de La Presse, on avait d’ailleurs l’impression de voir une boucle se boucler : l’émission tournée était consacrée à deux recettes tirées de Gourmande !.

« Je suis tellement fière de ce livre-là », confie-t-elle à la fin de l’entrevue, en glissant qu’elle pense beaucoup à sa mère qui était, comme elle, une grande gourmande.

Et qu’est-ce que cette dernière dirait de ce projet ? « Ma mère serait tellement fière aussi. »

Gourmande ! Marina Orsini Québec Amérique 248 pages

La sauce à spaghetti préférée de Thomas

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La sauce à spaghetti préférée de Thomas, servie sur des farfalles

Parmi la cinquantaine de recettes que l’on trouve dans le livre Gourmande !, Marina Orsini en a choisi deux qu’elle a cuisinées sur le plateau de son émission 5 chefs dans ma cuisine. Ses critères de sélection ? « On s’est dit : il faut trouver quelque chose de simple, qui est accessible et que tout le monde aime », résume l’animatrice, qui a arrêté son premier choix sur la recette de sauce à spaghetti préférée de son fils Thomas. « Il en mange même au petit-déjeuner », précise Marina Orsini dans Gourmande !.

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 2 h 30 min

Rendement : 4 L (16 tasses)

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) de beurre

60 ml (1/4 de tasse) ou plus d’huile d’olive

2 gros oignons, hachés

3 carottes moyennes, en petits cubes

4 branches de céleri, en petits cubes

2 poivrons verts, en petits cubes

375 g (3/4 de lb) de bœuf haché

375 g (3/4 de lb) de veau haché

375 g (3/4 de lb) de porc haché

45 ml (3 c. à soupe) d’un mélange d’épices italiennes maison ou du commerce

3 feuilles de laurier

De 250 à 375 ml (1 à 1/2 tasse) d’eau bouillante

680 ml (3 boîtes de 24 oz) de tomates aux épices italiennes

156 ml (1 boîte de 5,5 oz) de pâte de tomates à l’ail

250 ml (1 tasse) de fromage parmesan, finement râpé

250 ml (1 tasse) de chapelure italienne

Préparation

Dans un grand chaudron à feu moyen-vif, faire fondre le beurre avec une bonne rasade d’huile d’olive. Ajouter les légumes et faire suer pendant 8 minutes.

Ajouter les viandes et cuire pendant 10 minutes.

Assaisonner avec les épices italiennes et les feuilles de laurier.

Verser l’eau bouillante pour couvrir, puis laisser cuire 10 minutes.

Ajouter les 3 boîtes de tomates et la pâte de tomates. Bien remuer.

Ajouter le fromage parmesan et la chapelure.

Laisser mijoter à feu doux pendant 2 heures, tout en brassant régulièrement pour éviter que le fond colle.

Servir sur vos pâtes favorites. Ajouter un filet d’huile, si désiré.

Truc de Marina Orsini « Pour gagner un temps fou, je remplace les légumes frais par 750 g de légumes surgelés et déjà coupés. »

Carrés aux dattes, aux canneberges et à la cardamome

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Carrés aux dattes, aux canneberges et à la cardamome

Marina Orsini adore les carrés aux dattes ! À l’émission 5 chefs dans ma cuisine et dans son livre Gourmande !, elle présente une version réinventée et nutritive de cette gâterie dans laquelle la cardamome apporte une surprenante touche d’exotisme.

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 30 minutes

Rendement : de 12 à 16 carrés

Ingrédients pour la garniture

1 L (4 tasses) de dattes dénoyautées, hachées

250 ml (1 tasse) d’eau

125 ml (1/2 tasse) de canneberges séchées

Le jus et le zeste de 1 citron

5 ml (1 c. à thé) de cardamome moulue

Ingrédients pour le mélange croustillant

250 ml (1 tasse) de beurre

250 ml (1 tasse) de cassonade

500 ml (2 tasses) de flocons d’avoine à cuisson rapide

250 ml (1 tasse) de poudre d’amandes

250 ml (1 tasse) de noix hachées grossièrement (pacanes et noix de Grenoble)

60 ml (1/4 de tasse) de graines de chia

60 ml (1/4 de tasse) de graines de lin

60 ml (1/4 de tasse) de graines de citrouille

5 ml (1 c. à thé) de cardamome en poudre

1 pincée de sel

Préparation