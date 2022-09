Les tomates de l’été toute l’année

Rien ne goûte aussi bon qu’une tomate gorgée de soleil. Et certainement pas une tomate achetée à l’épicerie en janvier. Pas envie de vous priver pendant de longs mois d’une des plus belles saveurs de l’été ? La cheffe Fisun Ercan transmet quelques idées, et une recette, pour profiter de l’abondance des récoltes jusqu’au cœur de l’hiver.