On ne change pas la nature d’un muffin. Pourquoi, alors, changer chaque fois de recette plutôt que d’apprendre à maîtriser la base — une seule – et de l’aromatiser ensuite à sa guise ? La nutritionniste Jessika Langlois s’est intéressée à la question avec Cuisiner avec ce qu’on a, un second ouvrage dans lequel elle fait la démonstration que bien manger n’exige ni des heures de préparation ni des ingrédients compliqués. Ultimement, peut-être même aucune recette !

Isabelle Morin La Presse

« Qu’est-ce qu’on mange ? » est la question qui revient inévitablement chaque jour dans tous les foyers. Celui de Jessika Langlois ne fait pas exception. « Simplicité » a été le mot d’ordre et la référence pour élaborer ce livre qui puise son inspiration dans son vécu : celui d’un parent pressé qui, comme bien d’autres, doit composer quotidiennement, et sous pression, des repas, des lunchs et des collations santé.

Standardisation

« Je trouvais qu’il manquait de standardisation dans les recettes. Quand tu as le temps et que tu veux explorer, c’est correct d’en essayer plein, mais quand tu as besoin que ça aille vite, ça manque souvent d’efficacité. » De là l’idée de concevoir des canevas de recettes qui peuvent être déclinés à volonté au gré de ses inspirations, de ce qu’on a dans le frigo, des produits de saison et des aubaines à l’épicerie. Bref, des formules de repas vite faits qu’on voudra possiblement mémoriser pour plus d’efficacité.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La nutritionniste Jessika Langlois nous propose des versions simplifiées de nos classiques, qu’on pourra apprendre à maîtriser pour les décliner de multiples façons.

Par exemple, un one pot pasta, un plat qui ne générera qu’une seule casserole à laver puisque tous les ingrédients vont dans la même, est composé à la base de 300 g de pâtes sèches et de 2 1/2 tasses d’eau — le tout mis au feu pendant 9 minutes. On peut y ajouter 1 tasse de liquide, 1/2 lb de viande ou de poisson, 1 tasse de tofu ou de légumineuses et 2 ou 3 tasses de légumes : simple !

Le livre propose au total 10 recettes passe-partout qui vont de l’entrée au dessert : potages, légumes rôtis, quiches, risottos, poulet grillé, pâtes, boulettes, biscuits, poudings et muffins. Pour chacun de ces canevas, cinq variantes sont proposées et donnent une personnalité différente au plat. Une même recette de quiche sera déclinée, par exemple, en quiche au saumon ou en tarte aux œufs, en boulettes marinara ou au lait de coco, en pad thaï au tofu aussi bien qu’en farfalle verde. Même base, vraiment ? On ne doute pas que ces 10 recettes feront du millage sur plusieurs semaines sans qu’une lassitude s’installe.

Simplifions-nous la vie pour vrai

« Les variantes sont des inspirations pour se donner un élan, mais s’il manque un ingrédient, on peut très bien le remplacer par un autre et même improviser quelque chose de complètement différent », affirme Jessika Langlois. Le principe, s’il peut paraître évident pour certains, l’est moins pour d’autres qui sont moins habiles aux fourneaux.

Pour améliorer son art, il faut essayer des choses et s’octroyer le droit à l’erreur. L’idée de ce livre est justement d’apprendre à se faire confiance. Si une recette met de l’avant des asperges et qu’elles sont hors de prix à l’épicerie cette semaine, les haricots peuvent très bien faire l’affaire. Jessika Langlois

Pour arriver à improviser, ça prend bien sûr un peu de créativité. Mais ça prend aussi des connaissances, note Jessika Langlois. « Une fois que tu as compris le fonctionnement d’une recette et la raison d’être des ingrédients, il est beaucoup plus facile d’improviser. Et pouvoir improviser en cuisine, ça permet d’être efficace, de faire des économies et d’éviter le gaspillage alimentaire. » Un potage, par exemple, inclut une source d’amidon. Il s’agit de le savoir pour comprendre que la pomme de terre peut être remplacée par des légumineuses, du riz, une patate douce ou un reste de croûtons.

Au début du livre, l’autrice fait un survol de l’équipement nécessaire et des aromates indispensables à la cuisine intuitive — quelques épices, une huile parfumée, des condiments qui font des miracles pour transformer un plat vite fait, bien fait. À chaque recette, elle associe également quelques notions de chimie alimentaire, des conseils en nutrition, des trucs pour gagner en efficacité et des options pour pimenter la préparation. Autant d’informations qui seront utiles aux débutants, mais qu’on gagne à réviser, peu importe ses compétences, ne serait-ce que parce que le prochain repas à faire suit de près le précédent !

Cuisiner avec ce qu’on a Jessika Langlois Québec Amérique 232 pages

Linguine puttanesca aux crevettes

Jessika Langlois décline la formule du one pot pasta en sauce rosée, pad thaï, farfalle verde, rotini tex-mex et cette version simplissime de la puttanesca. Dans tous les cas, le ratio pâtes/liquide (330 g pour 2 1/2 tasses) demeure le même.

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 15 minutes

Rendement : 4 portions

PHOTO FOURNIE PAR QUÉBEC AMÉRIQUE Linguine puttanesca aux crevettes

Ingrédients

300 g (10 oz) de linguine

625 ml (2 1/2 tasses) d’eau

2 ml (1/2 c. à thé) de sel

250 ml (1 tasse) de tomates entières en conserve, égouttées

225 g (1/2 lb) de crevettes crues décortiquées fraîches ou décongelées

1 oignon émincé

4 gousses d’ail émincé

125 ml (1/2 tasse) d’olives noires dans l’huile dénoyautées et hachées grossièrement

60 ml (1/4 de tasse) de câpres égouttées

2 ml (1/2 c. à thé) de flocons de piments forts

250 ml (1 tasse) de roquette

Poivre noir fraîchement moulu

Préparation

1. Dans une grande poêle ou une braisière, déposer les linguine, l’eau, le sel, les tomates, les crevettes, l’oignon, l’ail, les olives, les câpres et les flocons de piments forts.



2. À l’aide d’un pilon, écraser les tomates.



3. Porter à ébullition, réduire le feu à moyen et laisser mijoter pendant 9 minutes en remuant quelques fois. Retirer du feu et laisser reposer pendant 5 minutes. Poivrer au goût.



4. Répartir dans quatre assiettes creuses. Garnir avec la roquette.

Conseil

Pour un petit raccourci, utilisez de la tapenade aux olives noires. Réduire la quantité à 60 ml (1/4 de tasse).