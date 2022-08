Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Petit creux : salade magique de pâtes au thon de Jessika

Pourquoi cette recette est-elle magique ? Car elle se prépare avec ce qu’on a sous la main. Il suffit d’assembler les ingrédients la veille du repas, explique Jessika Langlois. On place ensuite la salade au frigo et voilà, c’est prêt le lendemain.

Ingrédients

1/2 boîte de 85 g de thon dans l’huile (donne 40 g)

80 g (1 tasse) de pâtes courtes cuites et congelées

70 g (1/2 tasse) de petits pois surgelés

Préparation

1. À même la conserve, mélanger le thon et l’huile à l’aide d’une fourchette.



2. Dans un contenant hermétique, mettre les pâtes congelées, le thon et les petits pois surgelés. Poivrer au goût.



3. Fermer et réfrigérer jusqu’au lendemain. Tadam !



4. Ajoutez des tomates cerises et de la feta, pour plus de couleurs et de saveurs.

Comme cette recette ne requiert que la moitié d’une boîte de thon, je prépare toujours deux salades chaque fois. Ma fille mange seulement une demi-boîte, mais pour un adulte, vous pouvez la servir entière et doubler la quantité de petits pois. » — Jessika Langlois

Pour congeler les pâtes courtes

Faire cuire les pâtes, les égoutter, puis les répartir sur une plaque de cuisson tapissée d’une feuille de silicone ou d’un papier parchemin, en les espaçant légèrement. Compter de 1 à 2 heures avant que les pâtes soient congelées. Transférer dans un sac de congélation refermable, en prenant soin de retirer le plus d’air possible. Identifier le sac et l’entreposer au congélateur.

Source : Food prep pour repas improvisés, de Jessika Langlois, nutritionniste, éditions Modus Vivendi.

Publié sur lapresse.ca le 14 septembre 2019.

Vite fait bien fait : ragoût de haricots blancs aux tomates et aux épinards

PHOTO SIMON PÉRUSSE, FOURNIE PAR FAMILLE ET TOFU Ragoût de haricots blancs aux tomates et aux épinards

Ce ragoût de haricots blancs se prépare en quelques minutes et il est goûteux à souhait. On peut le manger tel quel, ou le servir avec du riz ou du couscous israélien. On peut facilement doubler la recette si on désire en congeler une partie ou en avoir pour les lunchs du lendemain.

Ingrédients (pour 4 portions)

1 filet d’huile d’olive

1 blanc de petit poireau, émincé

5 tasses d’épinards (tassés)

1 boîte de 398 ml de tomates broyées

1 boîte de 540 ml de haricots blancs, rincés et égouttés

1/2 tasse d’olives kalamata, hachées grossièrement

3 c. à soupe de pesto de basilic (maison ou du commerce)

1/2 tasse d’eau

Fromage feta émietté, au goût (facultatif)

Pousses de roquette, au goût (facultatif)

Poivre

Préparation

1. Dans une grande poêle, faire revenir le poireau dans l’huile d’olive quelques minutes à feu moyen. Ajouter tout le reste des ingrédients, sauf l’eau, la feta et les pousses. Bien mélanger, poivrer et laisser mijoter une quinzaine de minutes à feu doux (ajouter un peu d’eau au besoin, selon la texture désirée).



2. Servir sur du riz ou du couscous israélien, avec la feta et les pousses.

Publié dans La Presse+ le 13 septembre 2018.

Appelez-moi chef ! : gratin d’orge aux légumes croquants, au 1608, à la tomate et au thym

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Gratin d’orge aux légumes croquants, au 1608, à la tomate et au thym

Un gratin végétarien pour accompagner une pièce de poisson… ou juste pour manger végé, tout simplement !

Pour 4 personnes

Ingrédients

Filet d’huile d’olive

65 g d’oignon ciselé

1 gousse d’ail hachée

75 g de céleri en dés

115 g de céleri-rave en dés

125 g de carottes en dés

25 g de beurre

175 g d’orge rincé

700 ml de bouillon de légumes

525 g de coulis de tomate

20 g de sucre

1 pincée de piment chili

1 pincée de paprika fumé

1 branche de thym

Sel et poivre, au goût

200 g de fromage 1608 râpé

Préparation

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).



2. Dans une grande casserole, faire suer l’oignon, l’ail, le céleri, le céleri-rave et les carottes dans l’huile d’olive quelques minutes. Les légumes doivent rester croquants. Mettre les légumes dans un bol et réserver.



3. Dans la même casserole, faire dorer l’orge dans le beurre et ajouter le bouillon de légumes, le coulis de tomate, le sucre, le chili, le paprika, le thym, le sel et le poivre. Laisser mijoter doucement jusqu’à ce que l’orge soit tendre (environ 25 minutes). Remettre les légumes dans le mélange d’orge.



4. Disposer dans un plat allant au four, garnir du 1608.



5. Cuire 35 minutes.

Source : recette d’Adèle Prud’homme, Réserve naturelle caviste.

Publié sur lapresse.ca le 2 janvier 2019.

Plaisir coupable : muffins à l’orange et aux dattes

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Muffins à l’orange et aux dattes

Donne 24 petits muffins

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de jus d’orange

125 ml (1/2 tasse) de dattes finement hachées

1 œuf

45 ml (3 c. à soupe) d’huile de canola

45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable ou de miel (après 12 mois)

250 ml (1 tasse) de farine de blé entier

500 ml (2 tasses) de céréales enrichies en fer, pour bébé

10 ml (2 c. à thé) de levure chimique (« poudre à pâte »)

Préparation

1. Au mélangeur ou au robot, mélanger le jus d’orange, les dattes, l’œuf, l’huile et le sirop d’érable ou le miel.



2. Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs. Verser les ingrédients liquides sur les ingrédients secs et brasser juste assez pour humecter tous les ingrédients.



3. Verser la préparation dans de petits moules à muffins bien graissés ou des moules en silicone. Faire cuire à 200 °C (400 °F) environ 15 minutes.

Se conservent de 3 à 4 jours au réfrigérateur, et jusqu’à 3 mois au congélateur.

Source : Recette de Louise Lambert-Lagacé, nutritionniste, tirée du livre Comment nourrir son enfant, aux Éditions de l’Homme.

Publié sur La Presse+ le 10 juillet 2017.

Santé ! : smoothie aux arachides, dattes et banane

PHOTO CATHERINE CÔTÉ, FOURNIE PAR HUBERT CORMIER Smoothie aux arachides, dattes et banane

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) d’arachides

3 dattes Medjool dénoyautées

250 ml (1 tasse) de boisson de soya non sucrée

1 banane

15 ml (1 cuillerée à soupe) de beurre de soya

125 ml (1/2 tasse) de glace

Préparation

1. Faire tremper les arachides et les dattes dans le lait de soya afin de conserver tous les éléments nutritifs.



2. Le lendemain matin, passer tous les ingrédients au robot jusqu’à l’obtention d’un smoothie à la texture lisse et homogène.

Le conseil d’Hubert : il est possible de varier les ingrédients de cette recette en changeant la variété de noix. Essayez avec des noix d’acajou ou des amandes.

Source : Recette d’Hubert Cormier, nutritionniste, tirée de son livre Légumineuses & Cie.

Publié sur lapresse.ca le 9 février 2017.