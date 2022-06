Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes de saison qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Petit creux : fraises, chantilly vanille et chocolat blanc, rose

De tous les fruits, la fraise est l’un de ceux que le pâtissier Patrice Demers préfère travailler. Il peut tout aussi bien en faire une tarte qu’un délicieux sorbet.

Mais en été, il aime préparer de simples salades avec les plus beaux fruits qu’il déniche tout près de chez lui, au marché Atwater. Pour rendre ses recettes faciles à concocter en desserts extraordinaires, il arrose les fruits de sirop parfumé.

Dans le cas de cette salade de fraises, il a opté pour un sirop de rose. À ceux qui redoutent la présence de ce parfum, le pâtissier assure qu’il ne prend aucunement le dessus sur les autres saveurs. « Le secret avec l’eau de rose, c’est qu’il ne faut pas en mettre trop. On veut que la fraise demeure la saveur principale de la salade », dit-il.

Portions : 4

Préparation : 15 minutes

Réfrigération : 8 heures

Ingrédients

24 fraises équeutées

Poudre et roses sauvages (d’Origina) et fleurs comestibles (facultatif)

Chantilly vanille et chocolat blanc

1 tasse (250 ml) de crème 35 %

1/2 gousse de vanille fendue et grattée (équivalent : 1/2 c. à thé d’extrait de vanille)

80 g de chocolat blanc

Sirop au miel et à la rose

1/4 tasse (60 ml) de miel

1 c. à soupe (15 ml) d’eau

1 c. à thé (5 ml) de jus de citron

1/2 c. à thé (2,5 ml) d’eau de rose

Préparation de la chantilly

1. Dans une casserole, amener la crème et la vanille à ébullition. Retirer du feu, couvrir et laisser infuser 10 minutes.



2. Passer la crème dans un tamis fin pour retirer la gousse.



3. Remettre la crème à chauffer.



4. Déposer les pastilles de chocolat dans un bol et verser dessus environ la moitié de la crème chaude. Laisser reposer 30 secondes.



5. À l’aide d’un fouet, émulsionner la ganache. Ensuite, tout en mélangeant au fouet, verser graduellement le reste de la crème dans le mélange.



6. Couvrir de pellicule plastique directement en contact avec la crème et laisser reposer au réfrigérateur pour au moins 8 heures.

Préparation du sirop

1. Dans une casserole, amener à ébullition les ingrédients du sirop. Retirer du feu et laisser refroidir.

Montage

1. Couper les fraises en deux et les déposer dans un bol.



2. Verser 2 bonnes cuillères de sirop à la rose sur les fraises et brasser délicatement pour les enrober.



3. Déposer les fraises sur quatre assiettes et verser un peu de sirop tout autour.



4. Fouetter la chantilly jusqu’à l’obtention de pics mous. Il est important de ne pas trop la fouetter, car elle risquerait de devenir granuleuse.



5. Garnir les fraises d’une bonne cuillerée ou d’une quenelle de crème chantilly.



6. Ajouter une pincée de poudre de rose et quelques fleurs.

Publié sur lapresse.ca le 21 juillet 2014.

Vite fait bien fait : smoothie aux grillons

Photo Alain Roberge, archives LA PRESSE Smoothie aux grillons

Quand Daniel Novak a appris que les grillons étaient « une source incroyable de nutriments et de protéines écologique », il s’est empressé d’en commander un sac sur l’internet. Avec ses grillons réduits en poudre, le Montréalais s’est préparé un smoothie qu’il a photographié et mis sur sa page Facebook.

Rendement : 2 portions

Ingrédients

1 banane tranchée

250 ml (1 tasse) de fraises surgelées

250 ml (1 tasse) de yogourt à la fraise

15 ml (1 c. à soupe) de poudre de grillons

Préparation

Dans un mélangeur, réduire en purée lisse tous les ingrédients. À noter : ce sont les pépins des fraises qui croustillent sous la dent, pas des bouts d’insecte ! Vous pouvez utiliser un fruit lisse comme la mangue surgelée (au lieu des fraises) pour éviter toute confusion.

Publié dans La Presse + le 8 mars 2018.

Appelez-moi chef ! : ceviche de pétoncles et salade de petits fruits

PHOTO FOURNIE PAR LA CACHE D’AMÉLIE Ceviche de pétoncles et salade de petits fruits

Entre terre et mer, la Côte-Nord navigue sur ses propres formules de surf'n’turf, cueillant d’une main des produits issus des zones boisées, et pêchant de l’autre quelque ingrédient issu des fonds marins : c’est l’esprit de la cuisine dite boréale.

C’est ainsi que le chef de La Cache d’Amélie, restaurant gastronomique fondé à Baie-Comeau en 1997, allie fruits des bois et fruits de mer, en nous proposant un ceviche de pétoncles et salade de baies, une entrée des plus rafraîchissantes en vue de l’été.

Ça prend des camerises, des bleuets, des framboises, des fraises, des chicoutais. Dans le fond, c’est une salade de petits fruits avec des pétoncles marinés, les deux étant superposés. Elle surprend toujours un peu, car c’est une salade de fruits que je sers en entrée et non pour le dessert. Glenn Forbes, de La Cache d’Amélie

Simple et efficace, elle se prépare en un clin d’œil, avec des fruits qui peuvent se trouver dans les marchés. Si certains ne sont pas offerts (la chicoutai, typique de la Côte-Nord, n’est pas si facile à dénicher ailleurs au Québec), on peut bien sûr effectuer des variations et des substitutions. C’est d’ailleurs ce que Glenn Forbes a fait en nous transmettant la recette, où certaines baies avaient disparu au profit d’autres petits fruits.

Pour 4 personnes

Ingrédients

300 g de pétoncles

Fraises

Bleuets

Framboises

Camerises

Chicoutais (mûres des marais)

Cerises de terre

Micropousses de radis

Le jus de deux limes

100 ml d’huile d’olive

10 ml de crème de cassis Monna & Filles

Sel et poivre

Flocons de poivre rose

Graines de pavot

Crème sure acidulée

Préparation

1. Retirer les muscles des pétoncles, puis les couper en lamelles fines. Mariner dans 75 ml d’huile d’olive et le jus d’une lime, du sel et du poivre.



2. Couper les fruits en deux, touiller avec 25 ml d’huile d’olive et le jus d’une lime, un filet de crème de cassis. Assaisonner.



3. Dresser dans un emporte-pièce la salsa de petits fruits, puis y déposer les pétoncles. Si désiré, garnir de micropousses de radis et saupoudrer de graines de pavot, de flocons de poivre rose et d’un cordon de crème sure.

Publié sur lapresse.ca le 20 juin 2020.

Plaisir coupable : sorbet onctueux à la fraise et au sirop d’érable de Caroline Dostie

Photo Caroline Dostie, tirée du livre Ah, les fraises et les framboises ! Sorbet onctueux à la fraise et au sirop d’érable de Caroline Dostie

Même si leur mère travaillait, l’été dernier a été fantastique pour les deux filles de Caroline Dostie, alors âgées de 3 et 5 ans. Photographe, elle préparait Ah, les fraises et les framboises !, un livre sur ces petits fruits paru chez Parfum d’encre, à l’occasion du 20e anniversaire de l’Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec.

Caroline Dostie propose aux lecteurs de La Presse une recette de délicieux sorbet, qui allie les riches saveurs des fraises et du sirop d’érable. « Ce n’est pas compliqué : il y a seulement deux ingrédients, qui sont tous deux du Québec. »

« C’est parfait pour la Saint-Jean, souligne-t-elle. Ce sorbet est plus soyeux quand on le fait à la sorbetière, mais on peut le faire au mélangeur. Il faut s’assurer d’avoir une purée très lisse et de la congeler avant de la mélanger, mais pas trop longtemps. »

Rendement : 4 portions

Ingrédients

454 g (1 lb) de fraises lavées et équeutées

180 ml (3/4 de tasse) de sirop d’érable

Préparation

1. Mettre le contenant de la sorbetière au congélateur au moins huit heures avant de commencer la recette, pour qu’il soit très froid.



2. Couper les fraises en deux.



3. Mélanger les fraises et le sirop d’érable au robot culinaire ou au mélangeur afin d’obtenir une texture lisse.



4. Mettre ce mélange dans le récipient de la sorbetière. Activer la turbine pendant 20 minutes.



5. Servir immédiatement ou placer dans un contenant au congélateur jusqu’au moment de servir.

Source : Ah, les fraises et les framboises ! de Caroline Dostie, éditions Parfum d’encre.

Publié dans La Presse + le 21 juin 2018.

Santé ! : granité aux fraises et Grand Marnier

Photo Liudmyla Yaremenko, Getty Images/iStockphoto Granité aux fraises et Grand Marnier

Un granité à votre table fera jaser vos invités ! Habituellement, il est servi entre la deuxième entrée et le plat principal afin de vous permettre de mieux « digérer ». Cette version est peut être un peu sucrée, mais sera parfaite en dessert ou l’après-midi. Je vous invite à créer vos propres versions, car en appliquant cette technique, tout est possible : pamplemousse et infusion de thym, citron vert et vodka, Pineau des Charentes, etc.

Pour 4 personnes

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 5 minutes

Temps de repos : 24 heures

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de fraises lavées et équeutées

125 ml (½ tasse) de Grand Marnier

250 ml (1 tasse) d’eau

125 ml (½ tasse) de sucre

4 feuilles de menthe

Préparation

1. Mettre l’eau et le sucre dans une casserole et amener le tout à ébullition. Ajouter les fraises et faire bouillir 10 secondes. Ajouter les feuilles de menthe. Laisser refroidir. Ajouter le Grand Marnier.



2. Passer cette préparation au robot culinaire. Filtrer le tout dans une passoire ou un chinois afin de retirer les pépins des fraises.



3. Placer le jus dans une sorbetière et laisser figer par le froid. Si vous ne possédez pas de sorbetière, placer la préparation dans un bol en inox et mettre au congélateur.



4. De temps en temps, venir remuer avec un fouet ou une spatule de façon à ce que la préparation ne se transforme pas en un bloc de glace compact, mais plutôt en slush. L’opération devrait prendre environ 24 heures.



5. Une heure avant de servir, placer des verres au congélateur puis servir la préparation dans les verres glacés. Servir immédiatement.

Publié sur lapresse.ca le 3 juillet 2010.